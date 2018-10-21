Rutkay Aziz’den Doğa Rutkay'a torun ziyareti

Usta tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz, kızı Doğa Rutkay'ın ikiz çocuklarını ziyaret etti. Babası Rutkay Aziz’i evinde konuk eden Kerimcan ve Doğa çifti, dedelerinin torunları Piraye ve Rutkay ile olan bir fotoğrafını “Rutkay, Rutkay’a karşı” notuyla paylaştı