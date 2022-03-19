Magazin dünyasının gündeminde genç oyuncu Rüya Helin Demirbulut ile Cem Yılmaz'ın birlikte olduğu yönündeki iddialar var. Rüya Helin Demirbulut'un hayatı, eğitimi ve kaç yaşında olduğu magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte Rüya Helin Demirbulut hakkında merak edilenler...