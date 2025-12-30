Rüya Gibi yeni bölümde neler olacak? Rüya Gibi 5. bölüm canlı izle
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya gibi, bu akşam 5. bölümüyle ekranlara geliyor. Salı akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan dizi aynı zamanda Show TV'nin web sitesinin canlı yayın platformundan da takip edilebiliyor. Bu doğrultuda yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler Rüya Gibi canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte Rüya Gibi 5. bölüm izleme ekranı...
RÜYA GİBİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tarık, Aydan'ı, Emir'in arabasından inerken görünce şüphelerinde haklı olduğunu anlar ve kıskançlık krizine girer. Emir, Çido’nun can dostu Ela’nın hayatını kurtararak büyük bir kahramanlık yapar.
Aydan, Çido ve Fiko, Emir’e olan borçlarını ödemek için canla başla çalışmaya hazırdır. Hanımeli Kuaför Salonu nihayet yeni yüzüyle açılır fakat işler tahmin edildiği kadar parlak gitmez. Emir’i takip edip gece dükkana gelen gizemli biri, bütün sırları öğrenmek üzeredir.
