        Rüya Gibi canlı izle: Show TV'de Rüya Gibi 13.bölümde neler olacak?

        Show TV dizisi Rüya Gibi 13.bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanacak olan yeni bölümde Hanımeli, polis baskını tehlikesini savuşturur ve son görev başarıyla tamamlanır. Emir; Çido ve Efe'yi, Boris'in ölümcül saldırısından kurtarır. Çido'nun, Boris'in sahaya sürdüğü gizli düşmanın Aydan'ın abisi Eralp olduğunu ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur. Diziyi internet ortamından izlemek isteyenler Rüya Gibi izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Rüya Gibi izle ekranı ve son bölüm özeti

        Rüya Gibi canlı izle ekranı araştırılıyor. Rüya Gibi 13.bölümde Emir, sevdiklerini kurtarmak ve temiz bir sayfa açmak uğruna kendi özgürlüğünü feda eder. Aydan, ekibin başına geçer; kendi projelerini hayata geçirerek işleri daha da büyütür. ÇAF için aşkta ve işte kazandıkları yeni bir dönem başlar. İşte, Rüya Gibi izle ekranı seçeneği ve dizinin 13.bölümüne dair detaylar

        RÜYA GİBİ 13.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Hanımeli, polis baskını tehlikesini savuşturur ve son görev başarıyla tamamlanır. Emir; Çido ve Efe’yi, Boris’in ölümcül saldırısından kurtarır. Çido’nun, Boris’in sahaya sürdüğü gizli düşmanın Aydan’ın abisi Eralp olduğunu ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur.

        Otelde ise tehlike giderek derinleşir; Eralp, ekibi rehin alarak kontrolü ele geçirir. Aydan ile abisi arasında sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Aydan’ın öncülüğünde Emir, Efe ve Eralp, Boris’e karşı tek cephede birleşir.

        Emir, sevdiklerini kurtarmak ve temiz bir sayfa açmak uğruna kendi özgürlüğünü feda eder. Aydan, ekibin başına geçer; kendi projelerini hayata geçirerek işleri daha da büyütür. ÇAF için aşkta ve işte kazandıkları yeni bir dönem başlar.

        Her şeyin başladığı teknede, Aydan ile Emir arasında sürpriz bir kavuşma yaşanır. Emir’in dönüşü ekip tarafından büyük bir sevinçle karşılanır; tüm savaşlar kazanılmış, bedeller ödenmiştir. Aydan ve Emir, kol kola, yeni bir maceraya doğru yelken açar.

        RÜYA GİBİ İZLE

        Rüya Gibi 13. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        RÜYA GİBİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

