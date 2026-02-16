'Rüya Gibi'de, Aydan'ın ağabeyi Emir'i vurdu

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi' Aydan’ın ağabeyi Eralp’in Emir’i vurduğu heyecanlı bölümüyle ekrana geldi. Dizi, sosyal medyada #RüyaGibi etiketi ile 5 saat X’in TT listesinde yer aldı.

Dizinin yayınlanan bölümünde, Aydan ve Emir’in romantik buluşması aniden patlayan silah sesleriyle sarsıldı. Hapishaneden tahliye edilen Eralp, Emir’i vurarak yerine geçmek istedi.

Emir vuruldu;

Bu sırada Ankara’da üstleriyle bir araya gelen Komiser Efe, Emir’in yerine başka bir ismin geçeceğinin haberini aldı ve Çiğdem’den uzak durması istenildi. Emir’in vurulduğu sırada sevkiyat kamyonlarına baskın düzenlediği heyecan dolu bölümde Muhittin, oluşan maddi açığı kapatabilmek için otel hisselerini satışa çıkarma kararı aldı.

Aydan’ın ağabeyi Eralp, kimlik değiştirerek Emir’e otel için teklif götürdü. Aldığı istihbaratlarla harekete geçen Komiser Efe de otele gelerek Emir’in peşindeki çeteye ulaşmak için iş birliği teklifinde bulundu.

Aydan’ın ağabeyi Eralp, Emir’in otelinde;

Efe Komiser’den Emir’e uyarı;

Hanımeli Kuaförü’nde ise Hayriye’nin işe başlaması Çido ve Yasemin’i karşı karşıya getirdi. Mete’den, Efe ve Çiğdem’in ilişkisinin ilerlediğini öğrenen Yasemin öfkesine hakim olamadı ve Ela’nın geçirdiği kazada Sezen’in de olduğunu açıkladı.

Gerçeği, Aydan ve Fiko yerine Yasemin’den öğrenen Çiğdem kuaförü terk etti. Yaralarını sarmak için Efe’ye sığınan Çiğdem, sevdiği adamın da bu gerçeği bildiğini ve ondan gizlediğini fark edince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

REKLAM

Çiğdem gerçekleri öğrendi;

Bölümün sonunda Eralp’in, Aydan’ı ziyarete gelmesi, yaşanacak büyük gerilimin ve tehlikenin habercisi oldu.