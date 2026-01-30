SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölüm 2'nci tanıtımı;

Yeni bölüm tanıtımında Emir, Aydan'ı korumak için her şeyi göze aldığını açıkça ortaya koyuyor.

Sezen, Çiko ve Fiko'nun düzenlediği kızlar partisi kahkahalarla başlarken, Fiko'nun Çiko ile Emir'in aşkını açığa çıkarmasıyla duygular su yüzüne çıkıyor.

Ancak Bora'nın kaçtığı haberi eğlenceyi bir anda kabusa çeviriyor.

Aydan, Emir'in söylediklerinin ardında bir veda saklı olduğunu hissederken; Emir, Bora'nın evini basarak tanıtımı nefes kesen bir aksiyonla zirveye taşıyor.