Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı

        'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 23:27 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir tanıtım daha yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yeni bölüm tanıtımında Emir, Aydan'ı korumak için her şeyi göze aldığını açıkça ortaya koyuyor.

        REKLAM

        Sezen, Çiko ve Fiko'nun düzenlediği kızlar partisi kahkahalarla başlarken, Fiko'nun Çiko ile Emir'in aşkını açığa çıkarmasıyla duygular su yüzüne çıkıyor.

        Ancak Bora'nın kaçtığı haberi eğlenceyi bir anda kabusa çeviriyor.

        Aydan, Emir'in söylediklerinin ardında bir veda saklı olduğunu hissederken; Emir, Bora'nın evini basarak tanıtımı nefes kesen bir aksiyonla zirveye taşıyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköy'de kamyonetin çektiği tekne yola düştü

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

        #rüya gibi
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık