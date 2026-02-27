'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
Giriş: 27.02.2026 - 23:28 Güncelleme:
SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
İşte 'Rüya Gibi'nin Final Bölümü 2. Fragmanı
'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ