        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı

        'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 23:28 Güncelleme:
        "Seni bulmuşken kaybedemem"

        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin Final Bölümü 2. Fragmanı

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #show tv
