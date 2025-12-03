'Rüya Gibi' ilk bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen ilk bölüm, izleyicileri ekran başına toplayarak övgü dolu yorumlar aldı.

'Rüya Gibi', Total grubunda; 3,89 izlenme oranı, 10,15 izlenme payı, ABC1’de; 3,86 izlenme oranı, 10,24 izlenme payı, AB’de ise 3,46 izlenme oranı, 10,09 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketi ile yaklaşık 2 saat 20 dakika X’in TT listesinde yer alarak beğeni dolu yorumlar aldı.

'Rüya Gibi'nin yayınlanan ilk bölümünde; Aydan’ın hikâyesi, seyirciyi ekran başına topladı. Yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli bir kuaför olan Aydan’ın hayatı; Tarık’ın ihanetini öğrenmesiyle altüst oldu. Tarık’ın gayrimeşru kızı Çido’nun bir gün ansızın ortaya çıkışı ise herkesin hayatını kökten değiştirdi. Annesini doğumda kaybeden ve çocukluğunu yetimhanede geçiren Çido, yıllar sonra Tarık’tan hesap sormak için karşısına dikildi. Bu sırada, tüm mahallenin önünde Tarık’ın yaptıklarını tek tek ortaya döktü. Aldatıldığını öğrenen, üstelik masum bir kadının hayatına mal olan büyük bir haksızlığa ortak olduklarını duyan Aydan’ın inandığı tüm dünya başına yıkıldı. Bu noktadan sonra yalnızca kızı Sezen ve kendisi için yaşamaya karar verdi. Bu zorlu yolculukta en büyük destekçisi ise can dostu Fiko oldu. Ancak hayat, Aydan için hiç de kolay olmayacaktı. Tarık ve ablası Hayriye, Aydan’ın peşini bırakmaya niyetli değildi.

Aydan, Tarık'tan hesap sordu;

Bir yandan kendine sıfırdan yeni bir hayat kurmaya çalışan Aydan, diğer yandan yaşadığı vicdan azabıyla Tarık’ın yetimhanede büyüyen kızı Çido’ya el uzattı. Ancak Çido, ele avuca sığmayan, gözü kara bir genç kadındı. Tek derdi, yıllar boyunca kendisinden esirgenenleri geri almak ve yoğun bakımda yatan yetimhane arkadaşı Ela’nın ameliyat parasını bulmaktı. Bu yolda her şeyi yapmaya hazırdı. Bir gün, kuaförlük yapmak üzere bir yat partisine çağrılan Aydan ve Fiko, gizemli iş insanı Emir’le tanıştı. Bu tesadüfi karşılaşma, Aydan’ın hayatında geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı oldu.

Yata düzenlenen polis baskını sırasında Komiser Efe ve ekibi operasyon yaparken, Aydan ve Fiko’yu fark eden Efe onları hızla oradan uzaklaştırdı. O sırada Emir, yatta bulunan pırlanta dolu bir keseyi gizlice Aydan’ın çantasına attı. Ardından Aydan’la iletişime geçerek bu pırlantaları bir otele götürmesini istedi.

Aydan ile Emir tanıştı;

Aydan bir an önce elindeki pırlantalardan kurtulmaya çalışırken bu kez kendini bir çanta dolusu parayla baş başa buldu. Tam bu sırada Aydan’ı ziyarete gelen Çido, evde parayı görüp alarak kaçtı. Ancak Aydan’a kötülük yapmak istemediğini anlayınca rotasını değiştirdi ve Aydan’ın hayalini kurduğu güzellik salonunu satın aldı. Paranın bir kısmıyla da Ela’nın ameliyat masraflarını karşıladı.