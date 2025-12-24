Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi' izleyenleri ekrana bağladı

        'Rüya Gibi' izleyenleri ekrana bağladı

        'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Rüya Gibi' izleyenleri ekrana bağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı.

        'Rüya Gibi', ABC1’de; 4,04 izlenme oranı, 10,54 izlenme payı, Total grubunda; 3.96 izlenme oranı, 10,75 izlenme payı, AB’de ise 3,44 izlenme oranı, 10,37 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı. Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketi ile 2 saat 20 dakika X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

        REKLAM

        'RÜYA GİBİ'NİN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan dördüncü bölümünde Fiko, Aydan’ın Emir ile olan iş birliğini öğrendi. Fiko şüphelendiği ipuçlarını birleştirerek hem Emir’e ulaştı hem de Komiser Efe’nin sorguya aldığı Aydan ve Çiğdem’in hayatını kurtarmayı başardı. Fiko‘nun gerçekleri öğrendikten sonra Aydan ve Çiğdem’den intikam aldığı hamam sahnesi izleyenleri kahkahaya boğdu.

        Fiko’dan Aydan ve Çiğdem’e kötü şaka;

        Alya ve Yiğit’in akıbetini öğrenmek için Emir’i tehdit eden Pelin diğer yandan oğlu Berk’in yaptığı trafik kazasının üstünü kapatabilmek için Ela’nın ölüm emrini verdi. Çiğdem, Ela’nın yoğun bakıma alındığı haberini aldığında hastaneye koştu. Ela’nın hayatını kurtarmak için kan arayışına giren Çiğdem’e, Efe’nin yardım etmesiyle ikili, birbirlerini yakından tanımaya başladı.

        Komiser Efe, Çiğdem’i son kez uyardı;

        REKLAM

        Emir, Aydan’a kuaför baskınındaki tutumundan dolayı hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Bölümde Aydan’ın, kayıp olan Alya’yı öldürdüğünü düşündüğü Emir’e yaptığı çıkış dizinin çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı. Emir, Aydan’ın güvenini kazanmak için Alya’yı sakladığı yere götürerek Aydan’dan, Alya’nın yeni kimliği için yardım istedi. Aydan, Alya’nın anlattıklarıyla Emir’in hiç bilmediği farklı bir yüzüyle tanıştı.

        “Beni hayal kırıklığına uğrattın Aydan Hanım”;

        Aydan, Alya’nın yaşadığını öğrendi;

        Aydan’ın işlettiği Hanımeli Kuaförü’nün gerçek sahibine ulaşmak isteyen Hayriye tapuda adı geçen Ela’nın peşine düştü. İz süren Hayriye, Ela’nın hastanede olduğunu öğrendi ve onu görmeye gitti. Bu sırada baş başa gördüğü Efe ve Çiğdem’i yanlış anladı.

        Hayriye, Aydan’ın dükkanının tapusunu buldu;

        REKLAM

        Bölümün final sahnesine ise Tarık’ın, Emir ve Aydan’ı birlikte görmesi damga vurdu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Hanımeli Kuaförü’nü Emir’in kurallarıyla işletmeye başlayan Aydan, Çiğdem ve Fiko yükseliş dönemine giriyor. Çiğdem ve Komiser Efe’nin yakınlaşmaya başlaması dikkat çekerken Emir’in yeni ortakları oyuna dahil oluyor. Tanıtımın finalinde ise Aydan ve Pelin’in tanışması yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rüya gibi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama