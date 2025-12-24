'Rüya Gibi' izleyenleri ekrana bağladı

SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı.

'Rüya Gibi', ABC1’de; 4,04 izlenme oranı, 10,54 izlenme payı, Total grubunda; 3.96 izlenme oranı, 10,75 izlenme payı, AB’de ise 3,44 izlenme oranı, 10,37 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı. Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketi ile 2 saat 20 dakika X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

'RÜYA GİBİ'NİN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan dördüncü bölümünde Fiko, Aydan’ın Emir ile olan iş birliğini öğrendi. Fiko şüphelendiği ipuçlarını birleştirerek hem Emir’e ulaştı hem de Komiser Efe’nin sorguya aldığı Aydan ve Çiğdem’in hayatını kurtarmayı başardı. Fiko‘nun gerçekleri öğrendikten sonra Aydan ve Çiğdem’den intikam aldığı hamam sahnesi izleyenleri kahkahaya boğdu.

Fiko’dan Aydan ve Çiğdem’e kötü şaka;

Alya ve Yiğit’in akıbetini öğrenmek için Emir’i tehdit eden Pelin diğer yandan oğlu Berk’in yaptığı trafik kazasının üstünü kapatabilmek için Ela’nın ölüm emrini verdi. Çiğdem, Ela’nın yoğun bakıma alındığı haberini aldığında hastaneye koştu. Ela’nın hayatını kurtarmak için kan arayışına giren Çiğdem’e, Efe’nin yardım etmesiyle ikili, birbirlerini yakından tanımaya başladı.

Komiser Efe, Çiğdem'i son kez uyardı; Emir, Aydan'a kuaför baskınındaki tutumundan dolayı hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Bölümde Aydan'ın, kayıp olan Alya'yı öldürdüğünü düşündüğü Emir'e yaptığı çıkış dizinin çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı. Emir, Aydan'ın güvenini kazanmak için Alya'yı sakladığı yere götürerek Aydan'dan, Alya'nın yeni kimliği için yardım istedi. Aydan, Alya'nın anlattıklarıyla Emir'in hiç bilmediği farklı bir yüzüyle tanıştı. "Beni hayal kırıklığına uğrattın Aydan Hanım"; Aydan, Alya'nın yaşadığını öğrendi; Aydan'ın işlettiği Hanımeli Kuaförü'nün gerçek sahibine ulaşmak isteyen Hayriye tapuda adı geçen Ela'nın peşine düştü. İz süren Hayriye, Ela'nın hastanede olduğunu öğrendi ve onu görmeye gitti. Bu sırada baş başa gördüğü Efe ve Çiğdem'i yanlış anladı.