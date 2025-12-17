'Rüya Gibi', izleyenleri ekrana kilitledi

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam üçüncü bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, sürükleyici bölümüyle izleyenleri etkisi altına aldı.

'Rüya Gibi', Total grubunda; 4.66 izlenme oranı, 12,26 izlenme payı, ABC1’de; 4,34 izlenme oranı, 11,10 izlenme payı, AB’de ise 4,22 izlenme oranı, 12,33 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketiyle 3 saat 45 dakika X’in TT listesinde yer alarak övgü dolu yorumlar aldı.

Dizinin ekrana gelen 3'üncü bölümünde; Emir, Aydan ve Çiğdem’i içinde özel bilgilerinin yer aldığı mektupla tehdit ederek ilk görevlerine gönderdi. Emir’in organizasyonuyla Aydan ve Çiğdem kirli işlerin gerçekleştiği otele getirildi. Bu sırada Fiko ve Tarık kaybolduğunu düşündükleri Aydan’ın peşine düştü. Bölümde Aydan ve Çiğdem’in otelde baş başa kaldığı ve Çiğdem’in ilk kez yetimhane yıllarını anlatarak içini döktüğü sahne izleyenleri derinden etkiledi.

Çiğdem, Aydan’a içini döktü;

Emir’in sağ kolu Muhittin, kuaförün alt katında kurulan yer altı imparatorluğunu dikkat çekmeden nasıl işleteceklerini Aydan ve Çiğdem’e anlattı. Kirli işlere bulaşmak istemeyen Aydan’ı, Çiğdem’in ikna etmeye çalıştığı bölümde Emir, ortağı ilan ettiği Aydan’la anlaşmasını yaptı. Emir’in tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Aydan kirli para aklama görevini kabul etti.

Aydan, Emir’le ortak oldu;

Tarık’ın yaptıklarını Sezen’den öğrenen Aydan, Merve’ye para vererek mahalleden gitmesini istedi. Kızı Sezen’i koruyan Aydan’ın, Tarık’la yaptığı konuşmanın dikkat çektiği bölümde Aydan, Emir’in verdiği işi bu olaydan sonra yapmaya karar verdi. Kuaförü Emir’in kurallarına göre işletmek zorunda olan Aydan, yeni çalışma şeklini açıkladığında Fiko’nun kalbi kırıldı.

Aydan, Tarık’a haddini bildirdi;

Komiser Efe, gözaltına aldığı Çiğdem’in yetimhane arkadaşı Mete’yi sorgulayarak Emir hakkında yeni bilgilere ulaşırken Emir, kendi şebekesini kurmak istediğini ekibine açıkladı. Büyük bir operasyonu başlatan Efe, Emir’in akladığı paralara ulaşmak için kamyonlarına el koydu. Heyecan dolu bölümde Emir’in kirli paraları kamyon yerine çöp kamyonuyla kuaföre ulaştırması izleyenleri ters köşeye yatırdı. Bölümün finaline doğru Komiser Efe, kayıp olan Alya ve Yiğit ile ilgili ilk bilgilere ulaştığında soluğu kuaförde aldı. Aydan, Efe’den, Alya’nın kaybolmadan önce son sinyalinin kuaförden geldiğini duyunca yıkıldı. Çiğdem’in itirazlarına rağmen gözyaşlarına boğulan Aydan’ın her şeyi itiraf etmek istemesi heyecanı arttırırken kuaför baskınını Emir’in kameralardan uzaktan izlemesi bölümün final sahnesine damga vurdu.