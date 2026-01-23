Habertürk
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Rüya Gibi'den Çido ve Efe'nin yüzleri gülümseten ön izleme sahnesi yayınlandı

        Giriş: 23.01.2026 - 22:10 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:10
        "İzin vermediler ki yaşayalım"
        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den Çido ve Efe'nin arasındaki uyumun ekrana geldiği ve samimi anların yaşandığı bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 8. Bölüm 2.Ön İzlemesi;

        Yayınlanan ön izlemede, Çido ve Efe’nin aynı yerde yatmak zorunda kalması izleyiciyi duygu yüklü anların içine sürüklüyor. Gök gürültüsünden korkan Çido’nun Efe’ye sığındığı o özel anlar, aralarındaki samimiyeti romantik bir yakınlaşmaya dönüştürüyor. Bu sahneler, izleyiciye aşkın en masum ve en saf halini hissettirmeye hazırlanıyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.0'de SHOW TV'de.

        Kuruçeşme'de denizde cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesi İstanbul'a geldi

        #show tv
        #rüya gibi
