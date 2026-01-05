Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi

        'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 6'ncı bölümünden 2'nci ön izleme sahnesi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:48
        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

        #rüya gibi
