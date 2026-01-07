'Rüya Gibi' yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi.

'Rüya Gibi'; Total grubunda 3.76 izlenme oranı, 10,01 izlenme payı, ABC1’de 3,26 izlenme oranı, 8,33 izlenme payı, AB’de ise 3,14 izlenme oranı, 8,81 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

Dizinin yayınlanan bölümünde, kuaförün deposunda yangına sebep olan Tarık’ı, Emir etkisiz hale getirerek adamlarına gömün emri verdi. Tarık’ı boş mezara gömdürterek gözdağı veren Emir, depodaki zararın hesabını Fiko’ya kesti. Asıl hedefi Aydan’ı cezalandırmak olan Emir’in, Fiko’nun evine el koyması Aydan ve Fiko’nun arasının açılmasına neden oldu.

Emir, Aydan ve kızlardan bir karar vermesini istedi;

Fiko’nun yaşadıklarıyla aydınlanan Aydan, Tarık’a boşanacağını açıkladı. Evliliği boyunca aldatılan ve baskı altında kalan Aydan’ın uyanışı, Tarık’a yaptığı konuşma bölümün öne çıkan sahneleri arasında yer aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Tarık’a, Aydan’ın yılların intikamını alırcasına attığı tokat ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Aydan, Tarık’tan hesap soruyor;

REKLAM

Aydan, Fiko’nun evini geri almak için Emir’le bir araya geldi. Aydan’ın özel bir yemek hazırladığı sahnede Emir’e sunduğu ödeme planıyla Fiko’nun evini geri almayı başardı. Dikkat çeken sahnede Aydan ve Emir’in büyüleyici uyumu bölümün en çok konuşulan konusu oldu.

Aydan, Fiko’nun evi için Emir’le konuşuyor;

Ela’ya çarpan kişiye ulaşmaya çalışan Efe, Çiğdem’i yalnız bırakmadı. Komiser Efe’nin Çiğdem’e aldığı masal kitabını okuduğu anlar bölümün unutulmaz anları arasında yer aldı. Çiğdem, Ela’nın zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını öğrendiğinde ise Efe’ye koştu. Tüm önlemleri aldığını söyleyen Efe’nin geçmişte yakın bir arkadaşını kaybettiğini Çiğdem’le paylaşması ikiliyi daha da yakınlaştırdı.