        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi' yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi

        'Rüya Gibi' yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi

        'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi. Dizinin yayınlanan bölümünde, kuaförün deposunda yangına sebep olan Tarık'ı, Emir etkisiz hale getirerek adamlarına gömün emri verdi

        Giriş: 07.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 13:51
        İlgiyle izlendi
        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi.

        'Rüya Gibi'; Total grubunda 3.76 izlenme oranı, 10,01 izlenme payı, ABC1’de 3,26 izlenme oranı, 8,33 izlenme payı, AB’de ise 3,14 izlenme oranı, 8,81 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

        RÜYA GİBİ’NİN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde, kuaförün deposunda yangına sebep olan Tarık’ı, Emir etkisiz hale getirerek adamlarına gömün emri verdi. Tarık’ı boş mezara gömdürterek gözdağı veren Emir, depodaki zararın hesabını Fiko’ya kesti. Asıl hedefi Aydan’ı cezalandırmak olan Emir’in, Fiko’nun evine el koyması Aydan ve Fiko’nun arasının açılmasına neden oldu.

        Emir, Aydan ve kızlardan bir karar vermesini istedi;

        Fiko’nun yaşadıklarıyla aydınlanan Aydan, Tarık’a boşanacağını açıkladı. Evliliği boyunca aldatılan ve baskı altında kalan Aydan’ın uyanışı, Tarık’a yaptığı konuşma bölümün öne çıkan sahneleri arasında yer aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Tarık’a, Aydan’ın yılların intikamını alırcasına attığı tokat ise sosyal medyada çok konuşuldu.

        Aydan, Tarık’tan hesap soruyor;

        Aydan, Fiko’nun evini geri almak için Emir’le bir araya geldi. Aydan’ın özel bir yemek hazırladığı sahnede Emir’e sunduğu ödeme planıyla Fiko’nun evini geri almayı başardı. Dikkat çeken sahnede Aydan ve Emir’in büyüleyici uyumu bölümün en çok konuşulan konusu oldu.

        Aydan, Fiko’nun evi için Emir’le konuşuyor;

        Ela’ya çarpan kişiye ulaşmaya çalışan Efe, Çiğdem’i yalnız bırakmadı. Komiser Efe’nin Çiğdem’e aldığı masal kitabını okuduğu anlar bölümün unutulmaz anları arasında yer aldı. Çiğdem, Ela’nın zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını öğrendiğinde ise Efe’ye koştu. Tüm önlemleri aldığını söyleyen Efe’nin geçmişte yakın bir arkadaşını kaybettiğini Çiğdem’le paylaşması ikiliyi daha da yakınlaştırdı.

        Çido, Efe’den hesap sormaya geldi;

        Fiko’nun evini geri alan ve Tarık’a boşanma davası açan Aydan güzel haberleri vermek için Fiko’ya gitti. Aydan, Fiko ve Çido’nun kutlama yaptığı kızlar gecesinde, ekrana yansıyan kadın dayanışması beğeni topladı.

        Aydan ve kızlar boşanma kararını kutluyor;

        Soluksuz izlenen bölümde, Hayriye, Aydan’ı; boşanma gerçekleşirse Tarık’ın kuaför salonunun yarısını alabileceğini söyleyerek tehdit etti. Tarık’ın yaşadıklarını öğrenen Komiser Efe’nin ve Hanımeli Kuaförü’nün sahibini öğrenmek isteyen Pelin’in salona gelmesi Aydan’ı köşeye sıkıştırdı. Herkesin büyük patronun kimliğini öğrenmek istediği esnada Emir’in arabasının kuaföre yanaşması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Yayınlanan tanıtımda, boşanmak için kararlı olan Aydan’a karşı Tarık boş durmazken, Çiğdem sevinçle Ela’ya çarpan kişinin bulunduğunu söylüyor. Aydan ve Emir yeni planlarını baş başa yedikleri yemekte konuşurken Çiğdem’in Efe’yi akşam yemeğine davet etmesi dikkat çekiyor. Bora’nın, Aydan’ın peşine düştüğü yayınlanan tanıtımla ortaya çıkarken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        #rüya gibi
