Rüyamızda gördüğümüz balık genel olarak iyiye yorumlanır. Rüyada gördüğünüz balığın ne tür şekilde olması rüya anlamını değiştirir. Rüyanızda gördüğünüz balığın anlamını sizler için derledik ve sizlere sunduk.

RÜYADA BALIK GÖRMEK

Rüyada balık görmek, bereketin simgesidir. Balığın kendisi bereket olduğundan, rüya tabircileri, balığın görülmesinin de bereketli olacağını ifade ederler.

RÜYADA BALIK YEMEK

Rüyada balık yemek evliliği, şifaya, kazanca, paraya, zenginliğe, bereketli rızık ve kısmetlere yorumlanır. Yenilen balığın rüyası evlilik, kısmet, para ve kazanç demektir. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına delalettir. Rüyasında kızarmış balıkları yediğini gören isteklerinin olacağına ve hayallerine kavuşacağına işarettir.

RÜYADA BALIK TUTMAK

Balık tuttuğunuzu gördüyseniz, kendi alın teriniz sayesinde elinize para geçecek demektir. Rüyasında balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.

RÜYADA BALIK TEMİZLEMEK

Rüyayı gören kişinin, çalışma hayatında ortaya konan işe çok büyük miktarda emek verdiğine, gecesini gündüzüne kattığına ve bunun karşılığında hakkı olan paranın verileceğine, aldığı ödeme ile sıkıntı yaratan borçlarını kapatan rüya sahibinin, rahat bir nefes alacağına ve çok daha hevesli bir şekilde çalışmaya devam edeceğine işaret eder.

RÜYADA BÜYÜK BALIK GÖRMEK

Rüyada büyük balık görmek, yüksek servete rivayet edilir. Alimler, balığın kazanç olduğunu, bereketini simgelediğini belirtirler. Dolayısıyla rüyada görülen balık ne kadar büyük olursa, kişinin elde edeceği kazanç aynı oranda büyük olur. Rüyada iri ve büyük balık görmenin diğer hikmeti, selamete kavuşmaya delalet eder.