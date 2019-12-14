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HaberlerFutbol

Ryan Donk "dalya" dedi

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. kez giydi

Donk

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ryan Donk için MKE Ankaragücü maçının önemi ayrı oldu. Donk, bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. karşılaşmasına çıkmıştı. Maça 11’de başlayan Hollandalı futbolcu, Luyindama’nun yokluğunda defansın ortasında görev aldı ve 90 dakika saha kaldı.

33 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilmişti. Donk Galatasaray’da çıktığı 100 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Hollandalı futbolcu bu sezon ise 17 resmi müsabakada görev aldı

100'ler kulübüne giren Donk, Galatasaray kariyerinde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında iki Süper Lig, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında iki Türkiye Kupası, 2016 ve 2019 yıllarında iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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