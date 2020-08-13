Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

2014-15 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Ryan Donk, 1 yıl daha Galatasaray'da top koşturacak. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Taraflar bir süredir devam eden müzakereler sonrasında el sıkışırken Donk'un Galatasaray'dan 900 bin Euro yıllık ücret kazanacağı öğrenildi.

1 MİLYON EURO İNDİRİM

Geçen sezon 26'sı Süper Lig olmak üzere toplamda 38 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu son olarak 2018'de 1+1 yıllık sözleşme imzalamış ve geçen sene opsiyonu devreye girmişti. Donk geçen sezon Galatasaray'dan 1 milyon 895 bin Euro yıllık ücret kazanmıştı