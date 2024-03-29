Ünlü oyuncular Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, sahibi oldukları futbol takımı Wrexham’dan 9 milyon sterlin alacaklı konumuna geldi. Oysa Hollywood yıldızları, takımı satın almalarından bu yana takım değerini 7 milyon sterline çıkarmıştı.

Galler takımı, İngiliz Futbol Ligi'ne yükseldikleri yılda 5 milyon sterlin kaybetti, ancak cirosu o zamandan bu yana ikiye katlanarak neredeyse 10.5 milyon sterline çıktı. Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, takımı 2021'de 2 milyon sterline satın almıştı.

Wrexham kulübünden yapılan açıklamada, Şubat 2021'de McElhenney ve Reynolds tarafından devralınmasından bu yana yaşanan mali kayıpların, kulüp tarafından elde edilen gelir nedeniyle tekrarlanmaması gerektiği söylendi.