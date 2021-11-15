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S-400 AÇIKLAMASI: ABD, Hindistan'ın S-400 alımı için henüz yaptırım muafiyeti kararı almadı

ABD, Hindistan'ın S-400 alımına karşı henüz karar almadı 0:00 / 0:00

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Hindistan'ın S-400 alımı ve CAATSA yaptırımlarına yönelik sorulara yanıt veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri yetkilisi, "Tüm ortak ve müttefiklerimize ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları tetikleyecek Rusya'yla alışverişten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın S-400 teslimatına ilişkin detaylara girmeyeceğini belirten yetkili, Hindistan'ın Rusya ile silah alışverişi konusunda potansiyel bir muafiyet için herhangi bir karar almadık. CAATSA kapsayıcı veya ülke özelinde muafiyet koşullarını içermiyor." ifadelerine yer verdi.

Yetkili ayrıca, ABD ile Hindistan'ın savunma işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve Hindistan'ın ABD için "Büyük Savunma Ortağı" konumunda olduğunu belirtti.

CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD Kongresinden 2017'de geçerek yasalaşan CAATSA, Rusya ve Rus savunma şirketleri ile savunma anlaşmaları imzalayan ülkelere yaptırım uygulanmasını ön görüyor.

Yasada Başkan'ın çeşitli ağırlıklardaki 12 yaptırımdan en az beşini uygulama şartı bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Türkiye'nin S-400 alımından dolayı bu yasa kapsamında yaptırımlar getirmişti.

2 Kasım'da ABD Senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, ABD Senatosuna, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) üyesi ülkeleri Avusturalya, Japonya ve Hindistan'ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından dolayı CAATSA kapsamından muaf tutulması için yasa tasarısı sunmuştu.

Hindistan'ın Çin'e karşı ABD'nin önemli bir ortağı olduğu gerekçesi ile sunulan "İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası" başlıklı tasarı yasalaştıktan QUAD ülkelerini 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını öngörüyor.