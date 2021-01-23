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S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu
AA

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Standard&Poor's, 24 Temmuz 2020'de Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etmişti.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020'de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0,9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi.

S&P, temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3,3 daralacağı tahmininde bulundu.

Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen, Çin, Mısır ve Vietnam'ın dışında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl büyüme kaydedecek bir diğer önemli gelişen piyasa ekonomisi olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, para politikasını sıkılaştırma yönünde alınan son kararların daha konvansiyonel bir politikaya dönüşün sinyalini verirken, Türkiye'nin 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 35'ini oluşturarak "ılımlı" kalan net kamu borcunun da manevra alanı bıraktığı ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin, enflasyon düşerken ve cari açık azalırken, toparlanmaya devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede ülkenin ekonomik büyümesinin dış ortama ve Türkiye'deki aşı uygulamasına bağlı olacağının düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin para politikasının 2020 sonlarına doğru önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilerek, son dönemde atılan adımların devam etmesi halinde yüksek kalan enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,6, 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 3,3 ve 2024'te yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 13,4, 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11,2 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu yıl yüzde 12,5, 2022'de 8,7, 2023'te yüzde 8 ve 2024'te yüzde 8 olacağı öngörüldü.

Öte yandan S&P, Azerbaycan'ın kredi görünümünü de "negatif"ten "durağan"a çevirdi ve ülkenin döviz ile yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB+/B" olarak teyit etti.

Ülkenin kredi görünümünün "durağan"a çevrilmesinin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesle savaşa bağlı güvenlik, finans sektörü ve ödemeler dengesi risklerinin azalmasının temelini oluşturacağı beklentisini yansıttığı anlatıldı.

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