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        Haberler Gündem Politika Saadet Partisi 5 ilin adayını açıkladı

        Saadet Partisi, 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

        Saadet Partisi, Elazığ, Uşak, Isparta, Trabzon ve Isparta'nın belediye başkan adaylarını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:11
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        Saadet Partisi 5 ilin adayını açıkladı
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        Saadet Partisi, 31 Mart´ta yapılacak yerel seçimler için 76 ilçe ve 10 belde olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre partinin Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta belediye başkan adayları da açıklandı.

        Saadet Partisi´nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz Acar, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Cem Dereli, Trabzon Belediye Başkan Adayı Recep Yakuphan ve Isparta Belediye Başkan Adayı Aydın Apaydın olarak belirlendi.

        Fotoğraf: AA

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