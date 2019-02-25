Antalya'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Bu sırada çevredekiler yine pes dedirtti. Bazıları şahsa 'Atla' diye bağırırken, bazıları da fotoğraf çekip olayı sosyal medyadan canlı yayınladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nin Kale Kapısı mevkiinde bulunan tarihi saat kulesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Kale Kapısı'na gelen Fevzi G., merdivenden çıkarak 15 metrelik saat kulesinin üzerine çıktı ve intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

POLİS YANINA TIRMANDI

Olay yerine gelen ekipler ikna çalışması sırasında Fevzi G.'ye sesini duyuramayınca bir polis memuru saat kulesine tırmandı. Burada ikna çalışmalarını sürdüren polis memuru bir süre sonra Fevzi G.'yi ikna etti.

'ATLA' DİYE BAĞIRDILAR

Çevrede olayı izleyen kalabalık içerisinden bazı kişiler cep telefonlarından görüntü çekip sosyal medyadan yayınlarken, bazıları ise Fevzi G.'ye 'atla' diye bağırdı. Bu sırada olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Fevzi G.'yi kuleden indirdi. Gözyaşı döken ve alkollü olduğunu söyleyen Fevzi G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KÖPRÜDEKİ İNTİHAR OLAYINDA CEZA ÇIKMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 Mart 2016 tarihinde intihar eden Erol Çetin isimli şahsa "atla" diyerek tepki gösterdiği iddia edilen iki kadın intihara teşvik suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.