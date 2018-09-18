Yaz saati uygulaması 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla devam ediyor. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla başlanan bu uygulama, kışın akşam vakitlerinde havanın erken kararması nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. 2017 yılında ise Bakanlık tarafından yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlandığı bildirilmiş, geçen sene de uygulamanın devam edileceği açıklanmıştı. Daha sonra yaz saati ve kış saati uygulaması ile ilgili karar 23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, bu sene kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte ayrıntılar...

SAATLER GERİ ALINACAK MI? 2018 SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yaz saati uygulamasının sürekli devam edilmeye başlanmıştı. Yaz saati uygulaması devam edilmesi, kışın akşam vakitlerinde havanın erken kararması nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlandığı vurgulanmış, 2017 yılında da yaz saati uygulamasına devam edileceği açıklanmıştı.

23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yaz saati uygulamasının 2017 yılında da devam edeceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren geçileceği açıklandı. Yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da vurgulandı.

Buna göre kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihinde geçilecek.

İşte 23 Ekim 2017 tarihli kararname;

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Yaz saati uygulaması tartışmalıdır. Gün ışığından daha çok yararlanmak için gündüz saatlerine bir saat eklenmesi satış, spor ve iş saatlerine bağlı çeşitli etkinlikleri olumlu yönde etkilerken tarım, gece eğlenceleri gibi güneş ışığıyla beraber biten etkinliklere olumsuz etki yapar. Öte yandan, öğle saatlerine bir saat daha eklemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarını da azaltmaktadır. Ne var ki, uygulamanın sağlık ve suç oranları üzerindeki etkisi daha az belirgindir. Her ne kadar uygulamanın ilk hedeflerinden biri akşam saatlerindeki aydınlatma enerjisi tüketimini kısmak olsa da, günümüzde çağdaş ısıtıcı ve serinletici cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu amacından sapmaya başladı. Öyle ki, 20. yüzyıl başlarında elektrik temel olarak aydınlatmada kullanılıyordu. Teknolojik gelişmeler yeni elektrik kullanım alanları yaratınca buradan elde edilen tasarruf azaldı. Bu bakımdan bu uygulamanın kullanılması çelişkili ve tutarsız bir hâl almaya başladı.

YSU'da ara sıra meydana gelen kaymalar başka zorlukları da beraberinde getirir. Bundan dolayı, zaman kaydetmede ve görüşmelerle yolculukların ayarlanmasında, faturalandırma, arşivcilik gibi işlerde, tıbbi cihazların ve iş makinelerinin kullanımı ile uyku düzeninde sorunlar meydana gelir. Yazılımlar genellikle bilgisayarların saatlerini otomatik olarak ayarlar. Ne var ki, bunun sınırları vardır ve özellikle YSU kuralları değiştiğinde hata olasılığı artar.

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