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Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısında saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen Ilsa Kasırgası'nın etkili olması bekleniyor. Kasırga sebebiyle halk market raflarını boşaltırken, meteorolog Lingard, kasırgaları "kendi içlerinde kararsız bir canavara" benzetti

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  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen ve saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen Ilsa Kasırgası nedeniyle halk market raflarını boşalttı.
  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

     

     
  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    Açıklamada, eyaletin en kuzeyindeki Kimberley bölgesinde şiddetli gök gürültülü sağanak beklendiği ve rüzgar hızının saatte 250 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

     

     
  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    Meteorolog Jessica Lingard, kasırgaları "kendi içlerinde kararsız bir canavara" benzeterek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

     

     
  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.

     

     
  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja tropikal kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

     

     
  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

    Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.
  • Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor

*Haberin görselleri Asscoiated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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