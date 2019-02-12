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Sabah ezanı saatinin değiştirilmesi ile birlikte islam alemi "Sabah ezanı kaçta okunuyor?" sorusunun cevabını aramaya başladılar. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da sabah namazı kaçta okunuyor? Sabah namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...
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SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?
Sabah Namazı, Güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. İmsak vaktinde de kılınabilir. Sabah Namazının farzında zammı sureleri uzun okumak daha faziletlidir.
Sabah namazı kılınışı, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekât olarak kılınır. İki rekâtlı olan bütün vakit namazları, niyetleri dışında aynı şekilde kılınır.
SABAH NAMAZININ İKİ REKAT SÜNNETİ
1. Rekat
2. Rekat
SABAH NAMAZININ İKİ REKAT FARZI
1. Rekat
2.Rekat
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