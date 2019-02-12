Sabah ezanı saatinin değiştirilmesi ile birlikte islam alemi "Sabah ezanı kaçta okunuyor?" sorusunun cevabını aramaya başladılar. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da sabah namazı kaçta okunuyor? Sabah namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

NAMAZ VAKİTLERİ 2019

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SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah Namazı, Güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. İmsak vaktinde de kılınabilir. Sabah Namazının farzında zammı sureleri uzun okumak daha faziletlidir.

Sabah namazı kılınışı, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekât olarak kılınır. İki rekâtlı olan bütün vakit namazları, niyetleri dışında aynı şekilde kılınır.

SABAH NAMAZININ İKİ REKAT SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'yaya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettehıyatü ve Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

SABAH NAMAZININ İKİ REKAT FARZI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2.Rekat