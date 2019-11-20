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Sabah namazı saat kaçta? Diyanet sabah ezanı vakti - Yeni imsakiye

Sabah ezanı saati ve namaz vakti, İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklama ile değiştirildi. Vatandaşların, sabah mesaisine yetişemediklerini belirtmeleri ile yapılan başvurular sonucunda İstanbul Müftülüğü sabah ezanı ve namazında saat değişikliği yaptı. İşte Müftülüğün duyurduğu yeni sabah ezanı ve namazı saati

Sabah namazı

İstanbul'da sabah ezanı ve namaz saati bugünden itibaren değişti. İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı. Sabah namazı ve ezan vakti ile ilgili detaylar haberimizde...

MÜFTÜLÜK'TEN SABAH EZANI SAATİ DUYURUSU

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
20 Kasım 2019 Çarşamba06:2107:5012:5515:2617:4919:13
21 Kasım 2019 Perşembe06:2207:5112:5515:2617:4919:12
22 Kasım 2019 Cuma06:2307:5212:5515:2517:4819:12
23 Kasım 2019 Cumartesi06:2407:5312:5515:2517:4819:12
24 Kasım 2019 Pazar06:2507:5412:5615:2417:4719:11
25 Kasım 2019 Pazartesi06:2607:5512:5615:2417:4619:11
26 Kasım 2019 Salı06:2707:5612:5615:2417:4619:10

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