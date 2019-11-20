İstanbul'da sabah ezanı ve namaz saati bugünden itibaren değişti. İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı. Sabah namazı ve ezan vakti ile ilgili detaylar haberimizde...

MÜFTÜLÜK'TEN SABAH EZANI SAATİ DUYURUSU

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET İŞLERİ İSTANBUL HAFTALIK NAMAZ SAATLERİ