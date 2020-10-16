Sabah uyanmakta zorluk çekiyorsanız dikkat!

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Horlama tüm dünyada milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sadece horlayan kişinin çevresindekilerini rahatsız etmekle kalmayıp ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir durum. Horlamanın sebebi uyku apnesi olabilir. Öyle ki uyku apnesi sendromu, kişinin gece uykuda rahat nefes almasını engelleyen bir hastalık.

Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve ilk olarak kalp - beyin gibi önemli organlar etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur, kan damarları etkilenir ve kan basıncı artar.

SABAH KALKMAKTA ZORLANMA UYKU APNESİ BELİRTİSİ

Peki, kişi uyku apnesi olduğunu nasıl anlar? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtilerini şöyle sıraladı:

* Bu kişiler sabah kalkmakta zorlanırlar.

* Unutkanlık olur.

* Çabuk sinirlenirler.

* Gün içerisinde sürekli uykuya meyilli olurlar.

* Oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuyakalırlar.

* Çok terler ve kilo alırlar.

KISA BOYUNLU OLMAK UYKU APNESİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Doç. Dr. Yıldırım, "Özellikle burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademciklerde büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma uyku apnesi riskini artırır" dedi.

Uyku apnesinin tedavisine değinen Doç. Dr. Yıldırım, "Öncelikle kilolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu geçirmeli, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlar gerekli tedavi prosedürlerini yaptırmalı, dil kökünde büyüme ve çenede kayma da düzeltilmelidir" şeklinde konuştu.

Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. Yıldırım, "Doğru teşhis ve tedavi için öncelikle kişiye uyku testi yapılmalıdır. Detaylı bir kulak burun boğaz muayenesinden geçmelidir" dedi.