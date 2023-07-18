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        Sabahat Akkiraz ile Mercan Dede'den ortak proje

        Müzisyen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, sanatçı Sabahat Akkiraz ile birlikte, uzun bir aradan sonra ilk kez BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da olacak

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 09:49
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        Doğu'dan Batı'ya uzanan bir müzik yolculuğu
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        Müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan sanatçılardan Mercan Dede, gerçekleştirecekleri ortak konser için, "Uzun bir aradan sonra 5 Ağustos Cumartesi akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşmak için büyük heyecan duyuyorum. Sesi ve sanatı ile her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz ile birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere" yorumunda bulundu.

        Sabahat Akkkiraz ise, "Doğu ve Batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuvarla sizlerle birlikte olacağız. 5 Ağustos’ta görüşmek üzere” dedi.

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        PROJE HAKKINDA

        'Mercan Dede Ensemble', akustik ağırlıklı performanslarla Doğu'ya özgü Sufi müziğinin ilâhi geleneğini çağdaş müziğin tınılarıyla incelikli bir şekilde harmanlayarak eski ile yeniyi, Doğu ile Batı'yı birleştiriyor.

        Sufi inancına yürekten bağlılığıyla tanınan Dede, Sufi makamların derinliğine ve özgün bestelerin tını ve ritimlerine getirdiği ilahi boyutu isimsiz müziğinde yansıtıyor.

        Mercan Dede’nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı dünyaca ünlü müzisyen Ludovıco Einaudi ‘nin 12 eserini yeniden yorumladığı Ludovico Einaudi, Mercan Dede Reimagined projesi geçtiğimiz sene Universal tarafından yayınlanarak müzik çevrelerinde övgü topladı.

        Sabahat Akkiraz, müzik yolculuğunda "Ustalarım" dediği Musa Eroğlu, Arif Sağ, Aşık Daimi, Davut Sulari, Muhlis Akarsu gibi isimlerle çalışmış ve albümlerinde çoğunlukla kendi derlediği türküleri, deyişleri ve uzun havaları seslendirdi. Seslendirdiği derlemeleri dışında yüzlerce derlenmiş eseri de arşivinde bulunmakta.

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        #sabahat akkiraz
        #Mercan Dede
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