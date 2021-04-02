Sabahattin Ali neden öldürüldü? 0:00 / 0:00

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Sabahattin Ali, vefatının 73'üncü yılında anılıyor.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Sabahattin Ali, 41 yaşındayken öldürüldü.

Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla da öne çıktı, özellikle Türkçü-Turancı yazar Nihal Atsız ile yaşadığı gerilim giderek artarak Irkçılık - Turancılık davasının bir parçası oldu.

Bu dönemde Aziz Nesin'le beraber çıkardığı Markopaşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi ve Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü.

Sabahattin Ali'nin hayatını aşağıdaki haberde okuyabilirsiniz.