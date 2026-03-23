        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Sabahattin Ali’nin Hikâyeleri İş Sanat’ta

        Sabahattin Ali’nin Hikâyeleri İş Sanat’ta

        Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve karşılaştığı çaresizlikleri yalın bir dille aktaran Sabahattin Ali'nin "Katil Osman", "Ayran", "Kafa Kâğıdı" ve "İki Kadın" adlı hikâyeleri 14 Nisan Salı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek "Bu Dünya Böyledir İşte!" başlıklı dinletide seslendirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 12:41
        Sabahattin Ali'nin Hikâyeleri İş Sanat'ta

        İş Sanat’ın usta edebiyatçılarımızın eserlerini müzikle buluşturan dinletileri, Sabahattin Ali’nin derinlikli dünyasının kapılarını aralıyor. 14 Nisan Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek “Bu Dünya Böyledir İşte!” başlıklı dinletide, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve karşılaştığı çaresizlikleri yalın bir dille aktaran yazarın “Katil Osman”, “Ayran”, “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” adlı hikâyeleri seslendiriliyor.

        Edebiyatseverlerin eski bir radyo stüdyosuna konuk olacakları dinletide eserler, tiyatro sanatçıları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in sesinde hayat buluyor. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, sahne uygulamasını Mehmet Birkiye’nin üstlendiği etkinlikte hikâyelere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı Yalçın (keman) ve müzik direktörü Serdar Yalçın (piyano) eşlik ediyor.

        İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir ve hikâye dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Geçmiş şiir ve hikâye dinletilerinin videolarını İş Sanat’ın Youtube kanalından izleyebilirsiniz

