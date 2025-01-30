Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı hangi tarihte, ayın kaçında?
Diyanet dini günler takvimi ile Şaban ayı tarihi belli oldu. Bu takvime göre üç ayların başlangıcı Recep ayı Ocak ayı başında başlamıştı. İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylar ve kandiller 2025 yılında da miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Peki Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı hangi tarihte, ayın kaçında?
İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan üç ayların içerisinde yer alan Şaban ayına girmeye az kaldı. Şaban ayı ardından ise Ramazan ayı yaşanacak. Peki Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2025 üç aylar takviminde Şaban ayı takvimi...
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Recep ayının 30 Ocak'ta sona ermesiyle birlikte üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı eda edilecek.
Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü ise başlayacak.
ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Şaban ayı orucu ile ilgili zorunluluk hali yoktur. 31 Ocak Cuma günü başlayan Şaban ayı için oruç Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sahura kalkılarak ilk gün orucuna niyet edilebilir. Şaban ayının ilk Perşembe günü orucu tutulabilir. Bir de Şaban ayının son Pazartesi günü tutulan orucun fazileti vardır.
Şaban ayı orucu için 'Niyet ettim Allah rızası için Şaban ayı orucunu tutmaya' diyerek niyet edilebilir.
ŞABAN AYI ÖNEMİ
Peygamber Efendimiz, Şaban ayını "Benim ayım" olarak nitelendirmiş ve bu ayda bolca oruç tutmuş, dua etmiş ve Allah'a yönelmiştir.
Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, günahların affedildiği, duaların kabul edildiği, rahmet ve mağfiret gecesi olarak bilinir.