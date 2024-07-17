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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Gençlik Seferberliği’ne 5 bin başvuru - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Gençlik Seferberliği’ne 5 bin başvuru

        Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda duyurusu yapılan ve Türkiye çapında 18-34 yaş aralığındaki herkese açık olan Sabancı Gençlik Seferberliği projesine yaklaşık 1,5 aylık süreçte 5 binden fazla başvuru geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:06
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        Sabancı Gençlik Seferberliği'ne 5 bin başvuru
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        Türkiye’nin 79 farklı ilinden üniversite öğrencilerinin, sivil toplum çalışanlarının, girişimcilerin, akademisyenlerin ve farklı meslek gruplarından çalışanların ilgi gösterdiği projede 4 odak alan belirlendi.

        Başvuruların yüzde 60’tan fazlası “dijital teknolojiler” alanında gerçekleşirken, “enerji ve iklim teknolojileri”, “malzeme teknolojileri” ve “mobilite çözümleri” kategorilerine yapılan başvuruların toplam sayısı ise 2 bine yaklaştı.

        “KONUŞMAKLA YETİNMİYOR; KALBİMİZDEKİNİ AKSİYONA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, projenin ilk aylarında gördüğü ilgiden son derece mutlu olduklarının altını çizerken, "Bu aslında tüm Türkiye’ye, iş dünyasına, inovasyon ekosistemine çok önemli bir mesaj. O mesaj da şu: Gençlerimiz aslında umutlarını yitirmiş değil. Gençlerimizin yüreği burada atıyor. Hayallerinde, tutkularında Türkiye her zaman en üst sırada. Bu proje kapsamında hayata geçireceğimiz çalışmalarla, hayallerine giden yolda onların yanında olacağız. Ve bunu yaparken, ülkemize de yeni teknolojiler kazandıracak; Türkiye’de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız. Bu yoğun başvuru, proje için canla başla çalışan Sabancı Gönüllüleri için de ayrıca bir motivasyon sağlıyor. Bu vesileyle, projeye emek veren tüm Topluluk çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

        Üniversite sınav sonuçlarına da atıfta bulunan Cenk Alper "16 Temmuz’da açıklanan üniversite sınav sonuçları neticesinde, birçok gencimizin yine yurt dışına gittiğini göreceğiz. Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmayı ilke edinen, Türk gençliğine her koşulda inanan bir Topluluk olarak, biz onlara ‘Neden gidiyorsunuz?’ diye sormak yerine, onlara kalmaları için ilave bir motivasyon sağlamayı tercih ediyoruz. Konuşmakla yetinmiyor; aklımızdakini, kalbimizdekini aksiyona dönüştürüyoruz. Sabancılı sorumluluğuyla hareket ederek, ‘beyin göçünü beyin gücüne çevirecek’ bir seferberlik ateşi yakıyoruz" ifadelerini kullandı.

        PROJENİN SONUNDA EN AZ 30 BİN GENCE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

        Sabancı Gençlik Seferberliği ile önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak.

        Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

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