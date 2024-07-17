Sabancı Gençlik Seferberliği’ne 5 bin başvuru

Türkiye’nin 79 farklı ilinden üniversite öğrencilerinin, sivil toplum çalışanlarının, girişimcilerin, akademisyenlerin ve farklı meslek gruplarından çalışanların ilgi gösterdiği projede 4 odak alan belirlendi.

Başvuruların yüzde 60’tan fazlası “dijital teknolojiler” alanında gerçekleşirken, “enerji ve iklim teknolojileri”, “malzeme teknolojileri” ve “mobilite çözümleri” kategorilerine yapılan başvuruların toplam sayısı ise 2 bine yaklaştı.

“KONUŞMAKLA YETİNMİYOR; KALBİMİZDEKİNİ AKSİYONA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, projenin ilk aylarında gördüğü ilgiden son derece mutlu olduklarının altını çizerken, "Bu aslında tüm Türkiye’ye, iş dünyasına, inovasyon ekosistemine çok önemli bir mesaj. O mesaj da şu: Gençlerimiz aslında umutlarını yitirmiş değil. Gençlerimizin yüreği burada atıyor. Hayallerinde, tutkularında Türkiye her zaman en üst sırada. Bu proje kapsamında hayata geçireceğimiz çalışmalarla, hayallerine giden yolda onların yanında olacağız. Ve bunu yaparken, ülkemize de yeni teknolojiler kazandıracak; Türkiye’de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız. Bu yoğun başvuru, proje için canla başla çalışan Sabancı Gönüllüleri için de ayrıca bir motivasyon sağlıyor. Bu vesileyle, projeye emek veren tüm Topluluk çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite sınav sonuçlarına da atıfta bulunan Cenk Alper "16 Temmuz’da açıklanan üniversite sınav sonuçları neticesinde, birçok gencimizin yine yurt dışına gittiğini göreceğiz. Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmayı ilke edinen, Türk gençliğine her koşulda inanan bir Topluluk olarak, biz onlara ‘Neden gidiyorsunuz?’ diye sormak yerine, onlara kalmaları için ilave bir motivasyon sağlamayı tercih ediyoruz. Konuşmakla yetinmiyor; aklımızdakini, kalbimizdekini aksiyona dönüştürüyoruz. Sabancılı sorumluluğuyla hareket ederek, ‘beyin göçünü beyin gücüne çevirecek’ bir seferberlik ateşi yakıyoruz" ifadelerini kullandı.