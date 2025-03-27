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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Holding'in tepe ismi ilk kez bir profesyonel oldu

        Sabancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, topluluğun 100'üncü yılında ilk kez Sabancı ailesi dışında bir profesyonele emanet edildi. Yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı oldu. 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda çeşitli görevler üstlenen Hayri Çulhacı, Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:41
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        Sabancı Holding'de 'profesyonel' dönem
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        Sabancı Topluluğu, kurulduğu günden bu yana ilk kez Sabancı ailesi dışında bir ismi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirdi. Yapılan açıklamada, atılan bu adımın Türkiye’de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilk olduğu vurgulandı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bir profesyonelin üstlendiği kaydedildi.

        Holdingin Genel Kurulu’nda yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda, 21 yıldır Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Güler Sabancı yönetimden ayrılırken, finans ve iş dünyasının deneyimli isimlerinden Tayfun Bayazıt bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu’na seçildi.

        Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise, yeni dönem görev dağılımı gerçekleşti. Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda, Sabancı Topluluğu’nun profesyonel yöneticilerinden olan ve geçmiş Yönetim Kurulu’nda da üye olarak yer alan Hayri Çulhacı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

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        Yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu’nda bulunan Hayri Çulhacı, Sabancı Holding’de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmişti.

        'SABANCI’NIN KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNEM'

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, "Sabancı Topluluğu bugüne kadar, dünya devi yabancı şirketlerle yaptığı ortaklıklarla her zaman kurumsallaşmanın ülkemizdeki öncüsü olmuştur. Ve şimdi, ana hissedar ailenin mensubu olmayan bir profesyonelin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi, Sabancı’nın kurumsallaşma yolculuğunda yeni bir döneme işaret etmektedir. Kurumsal tarihimizin bu önemli dönemecinde yer almak aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da yanında taşımaktadır" dedi.

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı ve Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper
        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı ve Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper

        "Yeni bir döneme adım atarken, CEO’muz Cenk Alper, onun liderliğindeki Yönetim Ekibi ve çalışanlarla birlikte daha büyük başarılara imza atacak olmanın heyecanını yaşıyorum" diye konuşan Hayri Çulhacı, "Bu yolculukta, gayret ve ciddiyetle ana işlerimizi büyütürken, teknolojinin ve inovasyonun en iyi örneklerini işlerimize uyarlayacağız. Bu şekilde Topluluğumuzu gelecek nesillere hazırlayacak, Dünya’nın Sabancı’sını hep birlikte yaratacağız. Ve her zaman olduğu gibi, Sabancı Topluluğu’nda çalışmanın gurur ve ayrıcalığını en iyi şekilde hissetmeye devam edeceğiz" dedi.

        'GÜLER SABANCI HER ZAMAN BİR NUMARALI REFERANS KAYNAĞIM OLACAK'

        Konuşmasında Güler Sabancı'ya teşekkür de eden Hayri Çulhacı, "Topluluğumuzun temellerini 100 yıl önce atarak bugünlere gelmesini sağlayan kurucumuz merhum Hacı Ömer Sabancı ve onun bayrağını başarıyla taşıyan Sabancı kardeşlerin Türkiye’ye bırakmış oldukları bu mirasa şükran duygularımızla sahip çıkmak hepimizin görevidir. 21 yıldır başarıyla yönettiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bana devrederek, enerjisini Vakıf, Müze ve Üniversite bünyesinde eğitime ve toplumsal gelişmeye hasretmeyi tercih eden Sayın Güler Sabancı’ya tüm paydaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonrası için de yaratacağı toplumsal katkının katlanarak devam etmesini diliyorum. Kendisi her zaman bilgisi ve bilgeliği ile bir numaralı referans kaynağım olacaktır" ifadelerini kullandı.

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