Sabancı Holding'den 403 milyar TL gelir

Sabancı Holding, 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk üç aylık dönemde Sabancı Holding’in, kombine gelirleri (temettü geliri hariç) 403 milyar TL olarak gerçekleşirken, Holding’in konsolide net kârı ise 318 milyon TL oldu.

Söz konusu dönemde 565 milyon dolarlık yatırıma imza atan Sabancı’nın, 2021 yılından bu yana hayata geçirdiği toplam yatırım büyüklüğü de 7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu yatırımların 6,2 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de gerçekleşti.

“DAHA ODAKLI, DAHA DİRENÇLİ VE GELECEĞE DAHA HAZIR BİR SABANCI İNŞA EDİYORUZ”

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, bir yandan bugünün zorlu koşullarını yönetirken bir yandan da yapılan portföy değişiklikleriyle Sabancı’yı geleceğe hazırladıklarının altını çizdi. Kıvanç Zaimler şu ifadeleri kullandı: “Dinamik portföy anlayışının bir gereği olarak, sermaye tahsisimizi daha yüksek büyüme ve daha güçlü getiri potansiyeli olan alanlara yönlendirirken; daha odaklı, daha dirençli ve geleceğe daha hazır bir Sabancı inşa ediyoruz. Tüm bunları yapabilmenin ön koşullarından biri de bugünü doğru yönetebilmek, mevcut portföyün sürdürülebilir değer yaratmasını sağlamak. 2026’nın ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarımız, bu anlamda Topluluk şirketlerimizin operasyonel mükemmeliyet, verimlilik ve kârlı büyüme anlayışını iş kültürlerinin bir parçası haline getirdiğini ortaya koyuyor.”

“ÜLKEMİZ İÇİN SEFERBER ETTİĞİMİZ YATIRIMLARIN ORANI YÜZDE %87 SEVİYESİNDE”

Sabancı’nın güçlü bilanço yapısını korurken, odaklandığı büyüme alanlarında da yatırıma devam ettiğinin altını çizen Kıvanç Zaimler, “Bir yandan Topluluk şirketlerimizin küresel yetkinliklerini ve ayak izlerini artırırken, yatırımlarımızda ise önceliğimizi Türkiye’ye vermeyi sürdürüyoruz. 2021’den bu yana yaptığımız yatırımlara baktığımızda, toplam yatırımlarımız içerisinde ülkemiz için seferber ettiğimiz yatırımların oranı yüzde 87 seviyesinde. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızda Türkiye’ye ağırlık vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıvanç Zaimler, Topluluk şirketlerinin ilk çeyrek performanslarıyla ilgili de şunları söyledi:

Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, kademeli olarak devreye aldığı YEKA-2 santralleriyle birlikte Türkiye'de rüzgâr enerjisinde 1.000 megavat kurulu güç kapasitesini aşan ilk şirket oldu. YEKA-2 yolculuğunu tamamladığında ülkenin toplam rüzgâr gücünün en az yüzde 10'unu tek başına karşılamayı hedefleyen Enerjisa Üretim, devam eden yatırımların tamamlanması ve yeni kapasite artışlarının devreye alınmasıyla 2028'in sonu itibarıyla en az 6 bin 250 megavat kurulu güce ulaşmayı planlıyor.

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu dönemde de Türk ekonomisini desteklemeyi sürdüren Akbank, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 2 trilyon 24 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 601 milyar TL seviyesine çıkardı.

Bugün 3 farklı kıtaya yayılan fabrikalarıyla beyaz çimentoda dünyanın ikinci, kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) ise üçüncü en büyük oyuncusu olan Çimsa, 2025 yılının son çeyreğinde tamamlayarak hizmete aldığı ABD gri çimento yatırımı ve geçtiğimiz dönemde başlattığı uluslararası ticaret operasyonları sayesinde yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda satış hacmini yükseltirken, sürdürülebilir kârlılık yaklaşımıyla hem FAVÖK’ünü hem de net kârını önemli ölçüde artırdı. Çimentodan yapı malzemelerine geçişte köprü görevi gören ve katma değerli endüstrilerin en önemli hammaddeleri arasında yer alan CAC’ın Türkiye’deki tek üreticisi olan Çimsa’nın, bu alanda Mersin’de sürdürdüğü yeni kapasite yatırımı da önümüzdeki dönemde tamamlanacak.

Uluslararası pazarlarda büyümesini sürdüren, lastik sektörünün mobilite lideri Brisa'nın yerli markası Lassa, farklı coğrafyalarda ayak izini güçlendirirken, Kazakistan ve Moldova’da ilk tabelalı mağazalarını açtı.

Bugüne kadar 140.000 bin araç üreten ve dünyanın 70 ülkesine 18.000’den fazla araç ihraç eden Temsa, 2025 yılında kırdığı üretim ve satış rekorlarının ardından, mobilite vizyonunu elektrifikasyon dönüşümüyle güçlendirmeye sürdürdü ve Litvanya’ya 15 elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi.