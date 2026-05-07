Sabancı Holding'den 403 milyar TL gelir
Sabancı Holding, 2026'nın ilk çeyreğinde 403 milyar lira kombine gelir ve 318 milyon lira net kâr elde ederken, yılın ilk üç ayında 565 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Holding'in 2021'den bu yana yaptığı toplam yatırım tutarı 7 milyar dolara ulaştı
Sabancı Holding, 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk üç aylık dönemde Sabancı Holding’in, kombine gelirleri (temettü geliri hariç) 403 milyar TL olarak gerçekleşirken, Holding’in konsolide net kârı ise 318 milyon TL oldu.
Söz konusu dönemde 565 milyon dolarlık yatırıma imza atan Sabancı’nın, 2021 yılından bu yana hayata geçirdiği toplam yatırım büyüklüğü de 7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu yatırımların 6,2 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de gerçekleşti.
“DAHA ODAKLI, DAHA DİRENÇLİ VE GELECEĞE DAHA HAZIR BİR SABANCI İNŞA EDİYORUZ”
Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, bir yandan bugünün zorlu koşullarını yönetirken bir yandan da yapılan portföy değişiklikleriyle Sabancı’yı geleceğe hazırladıklarının altını çizdi. Kıvanç Zaimler şu ifadeleri kullandı: “Dinamik portföy anlayışının bir gereği olarak, sermaye tahsisimizi daha yüksek büyüme ve daha güçlü getiri potansiyeli olan alanlara yönlendirirken; daha odaklı, daha dirençli ve geleceğe daha hazır bir Sabancı inşa ediyoruz. Tüm bunları yapabilmenin ön koşullarından biri de bugünü doğru yönetebilmek, mevcut portföyün sürdürülebilir değer yaratmasını sağlamak. 2026’nın ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarımız, bu anlamda Topluluk şirketlerimizin operasyonel mükemmeliyet, verimlilik ve kârlı büyüme anlayışını iş kültürlerinin bir parçası haline getirdiğini ortaya koyuyor.”
“ÜLKEMİZ İÇİN SEFERBER ETTİĞİMİZ YATIRIMLARIN ORANI YÜZDE %87 SEVİYESİNDE”
Sabancı’nın güçlü bilanço yapısını korurken, odaklandığı büyüme alanlarında da yatırıma devam ettiğinin altını çizen Kıvanç Zaimler, “Bir yandan Topluluk şirketlerimizin küresel yetkinliklerini ve ayak izlerini artırırken, yatırımlarımızda ise önceliğimizi Türkiye’ye vermeyi sürdürüyoruz. 2021’den bu yana yaptığımız yatırımlara baktığımızda, toplam yatırımlarımız içerisinde ülkemiz için seferber ettiğimiz yatırımların oranı yüzde 87 seviyesinde. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızda Türkiye’ye ağırlık vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Kıvanç Zaimler, Topluluk şirketlerinin ilk çeyrek performanslarıyla ilgili de şunları söyledi: