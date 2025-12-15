Sabancı Holding’den CarrefourSA açıklaması
Sabancı Holding, CarrefourSA mağazalarının A101 ve Anpagross'a satılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. KAP'a yapılan açıklamada şirketin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına ilişkin somut veya bağlayıcı bir karar bulunmadığı belirtildi
Sabancı Holding’in (SAHOL) CarrefourSA mağazalarını A101 ve Anpagross’a satmak için görüşmelere başladığının öne sürülmesinin ardından şirketten açıklama geldi.
Kamuyu Aydınlatma Platforumu'na (KAP) yapılan açıklamada, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
KAP açıklamasının tamamı şöyle:
"Çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır.
Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme", "operasyonel ve finansal performansını iyileştirme" ve/veya "çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi" düzenli olarak ele alınmaktadır.
İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır.
Gelişmeler oldukça kamuoyu ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirilecektir."