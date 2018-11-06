Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu

Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers, rektörlük görevini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Yusuf Leblebici’ye teslim etti.



Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende Mütevelli Heyeti adına yaptığı konuşmada bu tören ile üniversite tarihinin önemli günlerinden birinin yaşandığını belirterek, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş döneminden itibaren bir yandan gelenek oluştururken, diğer yandan da yenilik ve değişime açık sürekli daha iyiyi arayan bir yapı ile ilerlediğini vurguladı.

"GENÇ BİR ÜNİVERSİTEYİZ"



Güler Sabancı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki yıl 20. yılımızı tamamlayacağız. Genç bir üniversiteyiz. Bunun yanında ödün vermediğimiz köklü ve güçlü değerlere sahibiz.



Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak yine geleneklerimize uyumlu bir rektör seçim süreci sonucunda Lozan Federal Teknoloji Enstitüsünden, değerli bilim insanı Yusuf Leblebici’yi Sabancı Üniversitesi rektörlüğü için seçtik. Sayın Yusuf Leblebici’nin bu görevi kabul edip gelmesi gerek üniversitemiz, gerekse ülkemiz için büyük bir kazançtır.

Üniversitemizin kuruluş yıllarında özgün ve öncü sistemimizin oluşum sürecinde de emeği geçen, değerli bilim insanı Sayın Leblebici’nin, dünya çapında başarılar kazanarak müthiş tecrübeler edindiği İsviçre’den, Sabancı Üniversitesi’ne Rektör olarak dönmesi çok gurur vericidir. Son derece kıymetli bir bilim insanını, tüm bilim camiasında saygınlığı teslim edilen Lozan Federal Teknoloji Enstitüsündeki görevinden sonra ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kendisinin rektörlüğünde üniversitemizin stratejik hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine güvenimiz tamdır. Yeni dönemde daha yenilikçi bir eğitim ve daha uygulamaya ağırlık veren araştırma, özellikle lisansüstü çalışmalarda merkezlerle büyüme gibi önemli hedeflerimiz bulunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak Sayın Sayers’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Sayın Leblebici’ye başarılar diliyoruz” diye konuştu.

ZEHRA SAYERS REKTÖRLÜK GÖREVİNİ YUSUF LEBLEBİCİ'YE DEVRETTİ

Rektörlük görevini Yusuf Leblebici’ye devreden Zehra Sayers, Sabancı Üniversitesi’nin kurucu kadroları arasında yer aldı. 20 yıldır Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeliği, Temel Geliştirme Programı Direktörlüğü ve son olarak da Rektörlük görevlerinde bulunan Zehra Sayers, Öğretim Üyesi olarak Sabancı Üniversitesinde ve aynı zamanda Almanya Hamburg'daki EMBL Laboratuvarı'nda Moleküler Biyoloji dalındaki çalışmalarına devam edecek.



Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı eşliğinde Zehra Sayers, SSBF Görsel Sanatlar Stüdyo ve Atölyeler eski Sorumlusu sanatçı merhum Bayram Candan tarafından tasarlanan ve üzerinde “Sabancı Üniversitesi’nin Akademik Özgürlük Bildirisi” bulunan yazıtı yeni Rektör Yusuf Leblebici’ye devretti.

Devir teslim töreni, Prof. Dr. Zehra Sayers adına hazırlanan tuğlanın Mezunlar Rıhtımı’na yerleştirilmesi ile sona erdi.

Uluslararası sıralamalarda temel bilimler, mühendislik ve teknoloji alanında düzenli olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü'nde (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı'nın Direktörü olarak görev yapan Yusuf Leblebici'nin, üniversitenin kuruluşunda da 1999-2002 yılları arasında Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak diploma programının geliştirilmesi görevini üstlendiği ve İsviçre’den Türkiye'ye kazandırılan, başarılı çalışmalara imza attığı belirtildi.

"DİĞER KURUMLARA DA ÖNCÜ OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Yusuf Leblebici törende yaptığı konuşmada: ”17 yıl sonra tekrar Sabancı Üniversitesi’nin çatısı altında bulunmaktan çok mutluyum. Üniversitenin ilk kuruluş yıllarında, 1997’den başlayarak önce arama toplantıları ve seminerlere katılarak, devamında, 1999’dan itibaren bilfiil önce Karaköy’deki Minerva Palas’ta, daha sonra da yeni kampüsümüzde devam eden süreç içerisinde, Sabancı Üniversitesi’nin yeni diploma programlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmuştum. Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş yepyeni yaklaşımları hayata geçiren üniversitemizin ilk adımlarını atması sırasında, bütün çalışmaların içinde bulunmuş, ve bu yeni oluşuma canı gönülden destek olmuştum.

Akademik kariyerime yurt dışında devam etmeye karar vermeme rağmen Sabancı Üniversitesi ile bağlarım zayıflamadı, aksine kendimi Sabancı Üniversitesi’nin yurt dışındaki bir temsilcisi gibi görmeye devam ettim.

Önümüzdeki dönemde, hedefimiz, üniversitemizi sadece Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri değil, dünya çapında saygı duyulan, örnek gösterilen bir bilim yuvası haline getirmek olacaktır. Yaptığımız araştırma çalışmalarıyla, yetiştirdiğimiz öğrencilerle, topluma sağladığımız katkıyla ve oluşturacağımız pozitif etkiyle, diğer kurumlara da öncü olmayı amaçlıyoruz.

Türkiye’de varolan genç potansiyel ve motivasyon ile nelerin başarılabileceğini kendimize ve herkese göstereceğimiz; hem üniversitemize hem de ülkemize yakışacak başarı seviyelerine çıkarabileceğimiz yeni bir döneme başlıyoruz” dedi.

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