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Şabaniye nerede çekildi? Şabaniye oyuncuları kimler? Şabaniye filmi konusu

Şabaniye, Karta Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam komedi filmidir. 1984 yılında vizyona giren film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler Şabaniye nerede çekildi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Şabaniye filmi oyuncuları ve konusu

Şabaniye nerede çekildi? Şabaniye oyuncuları kimler? Şabaniye filmi konusu

Şabaniye filmi bu akşam Show Tv ekranında yayınlanacak. Senaryosunu İhsan Yüce ve Kartal Tibet'in yazdığı film ile ilgili aramalar hızlandı. Yeşilçam'ın usta isimlerinin buluştuğu Şabaniye filminin oyuncuları ve konusu gündemde. İşte Şabaniye filmi hakkında...

ŞABANİYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şabaniye filminin çekimleri, 1984 yılında İzmir ve İstanbul'da gerçekleşmiştir.

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı'ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet'in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal – Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç – Nazlı

Erdal Özyağcılar – Şeyhmus

Adile Naşit – Hatice

Reha Yurdakul – Şef Garson

Aliye Rona – Ayşe

Turgut Boralı – Dursun

Sırrı Elitaş – Şaban’ın Babası

Nezahat Tanyeri –

Kartal Tibet – Kartal Tibet

Nermin Denizci – Assolist

Kubilay İBİŞ –

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