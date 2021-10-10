Şabaniye filmi bu akşam Show Tv ekranında yayınlanacak. Senaryosunu İhsan Yüce ve Kartal Tibet'in yazdığı film ile ilgili aramalar hızlandı. Yeşilçam'ın usta isimlerinin buluştuğu Şabaniye filminin oyuncuları ve konusu gündemde. İşte Şabaniye filmi hakkında...
ŞABANİYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şabaniye filminin çekimleri, 1984 yılında İzmir ve İstanbul'da gerçekleşmiştir.
ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı'ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet'in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.
ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal – Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç – Nazlı
Erdal Özyağcılar – Şeyhmus
Adile Naşit – Hatice
Reha Yurdakul – Şef Garson
Aliye Rona – Ayşe
Turgut Boralı – Dursun
Sırrı Elitaş – Şaban’ın Babası
Nezahat Tanyeri –
Kartal Tibet – Kartal Tibet
Nermin Denizci – Assolist
Kubilay İBİŞ –
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