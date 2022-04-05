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Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri, 2 Haziran'da başlayacak

Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri başlıyor
AA

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şirketin uçuş ağının genişlemeye devam ettiği belirtilerek, "Sabiha Gökçen-Budapeşte hattımız açılıyor. Sabiha Gökçen-Budapeşte uçuşlarımız 2 Haziran'dan itibaren başlıyor. Haftada 3 gün (Perşembe, Cuma, Pazar) gerçekleştirilecek seferlerimize biletinizi hemen alın." ifadelerine yer verildi.

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