İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2026 iptal edilen uçak seferleri belli oldu. AJet ve Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin yapılmayacağını açıkladı. Uçuşlarının iptal olup olmadığını merak eden iç ve dış hat yolcuları ise bu noktada 19 Ocak 2026 Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesine ulaşmaya çalışıyor. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 19 Ocak 2026 iptal uçak seferi sorgulama ekranı…