Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi 19 Ocak 2026: THY, Pegasus, AJet uçak seferleri iptal mi, hangi uçuşlar iptal edildi?
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş iptalleri gündeme geldi. AJet ve Pegasus Havayolları, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferler için iptal kararı aldı. AJet 27, Pegasus ise 43 seferini iptal etti. Alınan karar sonrası Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yurt içi ve yurt dışı seyahati olan yolcular tarafından araştırılmaya başladı. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 19 Ocak 2026 iptal uçak seferi sorgulama ekranı...
UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet ve Pegasus Havayolları 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yeşilkaya, açıklamasında "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?
Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" denildi.
19 OCAK 2026 İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Ajet’in 19 Ocak 2026 tarihli iptal edilen uçak seferleri listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Pegasus’un 19 Ocak 2026 tarihli iptal olan uçak seferlerini aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.