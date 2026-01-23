Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular sürüyor

        Sabri Ülker Vakfı'nın "İnsanlığa hizmet için bilime destek" anlayışıyla 10'uncu kez sahibiyle buluşturacağı "Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü", dünyanın dört bir yanından genç bilim insanlarının yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra İngiltere'den Hindistan'a, İspanya'dan Gana'ya uzanan başvurular; beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında fark yaratan projelerle dikkat çekiyor. 31 Ocak 2026'ya kadar alınacak başvurular, dünyada ve Türkiye'de referans kabul edilen bilimsel çalışmalara imza atmış öncü akademisyenler tarafından değerlendirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 12:51 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:51
        Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular sürüyor
        Sabri Ülker Vakfı’nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün 10’uncusuna yönelik başvuru süreci, yoğun ilgiyle devam ediyor.

        Bu yıl ödülün kapsamının ve etki alanının “Geleceğin bilim liderini keşfetme” vurgusuyla küresel ölçekte genişletilmesi, uluslararası bilim dünyasında güçlü bir karşılık buluyor. İngiltere’den Hindistan’a, İspanya’dan Gana’ya dünyanın farklı coğrafyalarından genç bilim insanları, beslenme ve toplum sağlığı alanlarında yankı uyandıran projeleriyle ödüle bireysel olarak başvuruda bulunuyor. Adaylar, bireysel başvuruların yanı sıra aday gösterilme yöntemiyle de sürece dahil olabiliyor.

        Başvurular 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresi üzerinden alınmaya devam edilecek.

        ULUSLARARASI SEÇİCİ KURUL, KÜRESEL VİZYONU YANSITIYOR

        Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, yalnızca başvuru profiliyle değil, değerlendirme süreciyle de Vakfın küresel vizyonunu ortaya koyuyor. Ödülün kazananı; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere ve Singapur’dan, kendi alanlarında referans kabul edilen bilimsel çalışmalara imza atmış akademisyenlerin yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek. Seçici Kurul’da; Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal, Prof.Dr.Serhat Ünal, Prof. Dr. Zehra Büyüktuncel ile Prof. Dr. Jeya Kumar Henry, Prof. Dr. John Mathers, Prof. Dr. Marie-Pierre St-Onge ve Prof. Dr. Walter Ricciardi yer alacak.

        Başvurular; bilimsel yenilik düzeyi, toplumda sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının teşvik edilmesine katkısı, hakemli yayınlarla belgelenmiş olması ve doğrudan pratik etki yaratma potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

        Ödüle layık görülen bilim insanı, 100 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

