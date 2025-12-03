Ünlü pop yıldızı Sabrina Carpenter, devam eden 'Short n' Sweet' adlı turnesindeki bir şakanın parçası olarak, sahnede birden seyircilerden birine bağırıyor ve polis sirenleri çalarken onu tutuklama taklidi yapıyor. 'Juno' şarkısını çalmadan önce o kişiye tüylü pembe kelepçeler hediye ediyor.

Bazen konserlerde 'tutuklanan' kişiler, Carpenter'ı sahnede seyretmeye giden ünlü isimler oluyor. Bugüne dek Nicole Kidman, Millie Bobby Brown, Anne Hathaway gibi pek çok ünlü isim, bu sahne şakasının bir parçası oldu.

Sabrina Carpenter, bu şarkısıyla, ABD'de göçmenlere yönelik artan baskı politikası kapsamında insanların gözaltına alındığını gösteren bir klibe dahil edildi.

Beyaz Saray, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) yasa dışı göçmenleri tutuklama anları videosunda, pop yıldızının şarkısını kullandı.

Beyaz Saray, X platformu paylaşımında; "Bunu hiç denediniz mi?" diye yazarak Sabrina Carpenter'ın cinsellik hakkındaki esprili sözlerini, göçmenlerin kelepçelenmesiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Carpenter'dan tepki gecikmedi. Ünlü şarkıcı, X üzerinden bulunduğu paylaşımda; "Bu video, şeytani ve iğrenç. Beni veya müziğimi asla insanlık dışı gündeminize alet etmeyin" diye yazdı.