        Haberler Dünyadan Sabrina Carpenter'la Beyaz Saray arasında gerilim: Beni insanlık dışı gündeminize alet etmeyin

        Sabrina Carpenter ile Beyaz Saray arasında gerilim: Beni insanlık dışı gündeminize alet etmeyin

        Sabrina Carpenter, konserlerinde tutuklama şakası yaptığı şarkısının, Beyaz Saray'ın yasa dışı göçmen tutuklama klibinde kullanılmasına tepki gösterdi. Beyaz Saray'dan "Özür dilemeyeceğiz" yanıtı geldi

        Giriş: 03.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:34
        Beyaz Saray ile gerilim
        Ünlü pop yıldızı Sabrina Carpenter, devam eden 'Short n' Sweet' adlı turnesindeki bir şakanın parçası olarak, sahnede birden seyircilerden birine bağırıyor ve polis sirenleri çalarken onu tutuklama taklidi yapıyor. 'Juno' şarkısını çalmadan önce o kişiye tüylü pembe kelepçeler hediye ediyor.

        Bazen konserlerde 'tutuklanan' kişiler, Carpenter'ı sahnede seyretmeye giden ünlü isimler oluyor. Bugüne dek Nicole Kidman, Millie Bobby Brown, Anne Hathaway gibi pek çok ünlü isim, bu sahne şakasının bir parçası oldu.

        Sabrina Carpenter, bu şarkısıyla, ABD'de göçmenlere yönelik artan baskı politikası kapsamında insanların gözaltına alındığını gösteren bir klibe dahil edildi.

        Beyaz Saray, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) yasa dışı göçmenleri tutuklama anları videosunda, pop yıldızının şarkısını kullandı.

        Beyaz Saray, X platformu paylaşımında; "Bunu hiç denediniz mi?" diye yazarak Sabrina Carpenter'ın cinsellik hakkındaki esprili sözlerini, göçmenlerin kelepçelenmesiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Carpenter'dan tepki gecikmedi. Ünlü şarkıcı, X üzerinden bulunduğu paylaşımda; "Bu video, şeytani ve iğrenç. Beni veya müziğimi asla insanlık dışı gündeminize alet etmeyin" diye yazdı.

        Sabrina Carpenter'ın tepkisine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden sert bir yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, Carpenter'ın 'Short n' Sweet' (Kısa ve Tatlı) albümüne atıfta bulunarak; "İşte sizin için Sabrina Carpenter'dan kısa ve tatlı bir mesaj: Tehlikeli, yasa dışı katilleri, tecavüzcüleri ülkemizden sınır dışı ettiğimiz için özür dilemeyeceğiz" dedi.

        Beyaz Saray, sosyal medyadan bulunduğu paylaşımlarda popüler şarkılar kullanıyor. Geçen ay da Taylor Swift'in bir şarkısını kullanmıştı. Birçok kişi, Swift'i dava açmaya çağırsa da ünlü şarkıcıdan henüz bir tepki gelmedi. Ancak zaman içinde Trump'ın, şarkılarını kullanmasına itiraz eden sanatçılar arasında Olivia Rodrigo, Beyonce, Rolling Stones, Village People, Linkin Park ve Creedence Clearwater Revival yer alıyor.

        #sabrina carpenter
        #beyaz saray
        #Donald Trump
        #göçmen
