Sabriye Şengül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular en sık merak edilen isimlerden biri oldu. Başarılı milli sporcu Sabriye Şengül Survivor 2019 kadrosuna dahil oldu. Bilindiği üzere Sabriye, geçtiğimiz yıl da Survivor'da mücadele etmiş ve yarı finalde elenmişti. Bakalım bu sene Survivor'da nasıl bir mücadele verecek...

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı.

Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var.

Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

2017 yılında Survivor'da yarıştı.

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Survivor'da Türkiye kadrosuna katılan Sabriye Şengül'ün ilk açıklaması, "Survivor'a gitmem benim için sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen gayreti göstereceğim. Yunan takımı bana sempatik geliyor" dedi.