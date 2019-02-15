Sağlık turizminde son dönemde önemli adımlar atan Türkiye, saç ekimi ve estetik operasyonlarda da hızlı şekilde büyüyor. Türkiye'nin her geçen gün daha fazla sayıda ülkeden kişiyi ağırladığını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi ve Saç Ekimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Servet Terziler, günde ortalama iki bin kişinin saç ekimi ve estetik operasyonlar için yurtdışından Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Son dönemde özellikle Avrupalıların çok ilgi gösterdiğine dikkat çeken Dr. Terziler, "Türkiye’de saç ekim başladığı zaman ilk olarak Arap ülkelerinden yoğun bir akın yaşandı. Şu anda ise Avrupa’dan gelenlerin sayısının Arap dünyasından gelenleri misliyle katladığını söyleyebiliriz. Son 2-3 yılda Avrupa’dan gelen saç ekim hastalarında aritmetik hatta geometrik bir artış yaşanıyor. Bu işte memnuniyet ön planda olduğu için sonuçlarını gören birçok insan tavsiyeyle akın akın ülkemize geliyor." dedi.
1.5 milyar doları geçti
Avrupalıların gelmesiyle birlikte Türkiye'nin elde ettiği gelirin de yükseldiğini kaydeden Dr. Terziler, 2017'deki 1 milyar dolarlık tahmini gelirin geçtiğimiz yıl 1.5 milyar doları geçtiğini belirtti.
Sağlık turizmi için gelenlerin aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sunduğunun altını çizen Dr. Terziler, şunları söyledi:
En büyük korkumuz Laleli gibi olmak
Türkiye'nin bu alanlarda öne çıkmasının en önemli nedeninin kalite fiyat dengesi olduğunu vurgulayan Dr. Terziler, 2019 ve sonrasından da elde edilecek gelirin artmasını beklediklerini ifade etti.
Ancak burada takip ve denetimin çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Dr. Terziler, "En büyük korkumuz Laleli piyasasındaki gibi bir sürecin yaşanması. 1980’den sonra özellikle Kuzey ülkelerinden tekstil için Laleli'ye akın akın insanlar geliyor ve yapılan bavul ticareti hiç bitmeyecek zannediliyordu. Fakat orada ticaretin kötüye kullanılması ve kaliteli ürünlerin müşterilere tedarik edilmemesi, sonrasında yabancıların rotasının Türkiye’den Çin’e, Hindistan’a, Uzak Doğu’ya kaymasına neden oldu." diye konuştu.
Sektörün en büyük sorununun merdiven altı saç ekim merkezlerinin kontrolsüz bir şekilde çalışması olduğunu vurgulayan Dr. Terziler, "Sağlıksız yerlerde insanların SGK ödemeleri yapmadan kaçak bir şekilde çalıştırılması ve başlarında doktor olmadan bu işlemin yapılması gibi sorunlar Türkiye’de gelecekte saç ekim sektörünün azalmasına hatta yok olmasına bile neden olabilir. Şu anda rüzgar Türkiye’nin lehine esiyor fakat kaliteli hizmeti devam ettiremezse bu herhangi başka bir ülkeye kayabilir. Sektörün Türkiye'ye kazandırdığı döviz düşünüldüğünde, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin denetimleri artırıp tedbirleri sıkılaştırmak suretiyle kaliteli sağlık hizmetinin devamına olanak sağlamaları, acilen hayata geçirilmesi gereken bir eylem planı olmalı." ifadelerini kullandı.
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