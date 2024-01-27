Saç uzatma sürecini hızlandırmanın yolları: Trikolog önerileriyle doğal çözümler

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SAÇ DERİSİ İÇİN PEELING Kingsley, "Saç en iyi sağlıklı bir saç derisi olduğunda uzar.’’ diyor, bu nedenle şampuanlayarak kafa derisindeki kir, ter ve eski cilt hücrelerinden kurtulmak gereklidir. Ayrıca, "saç derinizi esnek tutmak ve ölü deri hücrelerini çıkarmak için" haftada bir kez saç derisi için peeling maskesi kullanmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor.

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DOĞAL İÇERİKLER Doğal olanın mutlaka daha iyi anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var ancak bazı içerikler yarar sağlayabilir. Unilever'in Araştırma ve Geliştirme ekibine başkanlık eden Peter Bailey, ''Aloe vera saç derisini rahatlatır ve saç tellerini nemlendirirken sebumu dengeler, zeytinyağı yumuşak ve besleyicidir.'' diyor.