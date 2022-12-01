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Sacha Boey'den Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılıların antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Transfer iddialarına yanıt veren Boey, Fenerbahçe'yle görüşmesi olmadığını söyledi

Sacha Boey'den Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın genç futbolcusu Sacha Boey, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Boey "Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı. Berkan ve Bafe ile takım içinde ve dışında çok iyi arkadaşız. Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum." dedi.

"GELECEKTE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK İSTİYORUM"

Dünya Kupası'nda yer alma hedefi olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Kamerun'un Dünya Kupası'nda ileri turlara gitmesini umuyorum. Çok büyük bir organizasyon. Ben şu an Galatasaray'a konsantreyim ama gelecekte Dünya Kupası'nda yer almayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İDDİALARI

Transfer haberlerini yanıtlayan Boey, "Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli. Kendi istatistiklerim yerine takımın başarısına bakıyorum. Bu benim için çok önemli." sözlerini sarf etti.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI, EN İYİ MAÇLARIMIZDANDI"

7-0 kazanılan Başakşehir mücadelesinin en iyi maçlarından biri olduğunu söyleyen Sacha Boey, "Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Attığımız 7 gol bunun bir kanıtı. Şu anda da iyi çalışıyoruz ve benzer performansları her hafta tekrarlamayı hedefleyeceğiz. Oyunumuz ve motivasyonumuzla ilgili bir değişiklik yok. Bu ara, kendimizi geliştirmek için bir fırsat olacak. " ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile görüşüp görüşmediği sorusuna yanıt veren Boey, "Fenerbahçe ile hiçbir iletişimim olmadı. Onlardan bana teklif gelmedi." diyerek sözlerini noktaladı.

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