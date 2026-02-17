Sacha Boey: Zamanla çalışarak daha iyi hale geleceğim

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'da 5. golü atan Sacha Boey, değerlendirmelerde bulundu.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Fransız sağ bek, "Büyük bir maç oynadık, önemli olduğunu biliyorduk. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ZAMANLA ÇALIŞARAK DAHA İYİ HALE GELECEĞİM"

Takım içindeki uyum sürecine de değinen Boey, "Farklılıklar oldu ancak daha önce birlikte oynadığım oyuncular da vardı. Zamanla çalışarak daha iyi hale gelecek." dedi.