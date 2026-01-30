Saç bakım rutininin en önemli adımı doğru şampuan seçimi. Yağlı, kuru, boyalı ya da kepekli saçlar için yanlış ürün kullanımı, saç problemlerini artırabiliyor. İşte saç tipine göre şampuan seçerken dikkat edilmesi gerekenler…

SAÇ TİPİNE GÖRE ŞAMPUAN SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Saç bakımının en temel adımı doğru şampuanı seçmekten geçiyor. Ancak raflardaki onlarca seçenek arasında kaybolmak çok kolay. Oysa her saç tipi, farklı bir bakıma ve içeriğe ihtiyaç duyar. Yanlış şampuan kullanımı; saç dökülmesi, kepek, matlık ve yağlanma gibi pek çok soruna yol açabilir. Peki saç tipine göre şampuan seçimi nasıl olmalı? İşte tüm detaylarıyla rehberimiz…

YAĞLI SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN SEÇİMİ

- Yağlı saçlar genellikle çabuk sönme ve ağırlaşma problemi yaşar. Bu saç tipinde amaç, saç derisini kurutmadan fazla yağı dengelemektir.

- Arındırıcı ve dengeleyici özellikte şampuanlar tercih edilmeli

- Çay ağacı, limon, nane gibi içerikler yağ kontrolüne yardımcı olur

- Silikon ve ağır yağlar içeren ürünlerden kaçınılmalı

