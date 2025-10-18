Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aniden saç dökülmesi yaşıyorsanız dikkat! Bu belirtiler saçkıran habercisi olabilir

        Stresin saçlarınızla savaşı: Saçkıran hakkında merak edilenler

        Aniden fark edilen yuvarlak saçsız alanlar, sadece estetik bir sorun değil, vücudunuzun bağışıklık sistemiyle ilgili önemli bir sinyal olabilir. Saçkıran, her yaştan bireyi etkileyebilen otoimmün bir hastalık olarak hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. İşte saçkıran hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        En çok kimde görülüyor, nasıl tedavi ediliyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stresli bir dönemden geçtikten sonra saçlarınızın dökülmeye başladığını fark ettiyseniz, saçkıranla karşı karşıya olabilirsiniz. Peki saçkıran nedir? Kimlerde görülür ve nasıl tedavi edilir? Tüm bu soruların yanıtı bu içerikte!

        Egzamaya ne iyi gelir?
        Egzamaya ne iyi gelir?
        Evde doğal yollarla bit tedavisi
        Evde doğal yollarla bit tedavisi

        SAÇKIRAN NEDİR?

        Saçkıran, tıbbi adıyla Alopesi Areata, saçların veya vücut kıllarının aniden dökülmesiyle ortaya çıkan otoimmün kaynaklı bir rahatsızlıktır. Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saç köklerine saldırması sonucu gelişen bu hastalık, fiziksel olarak ciddi bir tehdit oluşturmasa da, özellikle psikolojik açıdan hastaları derinden etkileyebilir.

        REKLAM

        UYARI: Kulaktan dolma bilgilerle uygulanan alternatif tedavi yöntemleri saçkıranı iyileştirmediği gibi durumun kötüleşmesine de neden olabilir. Bitkisel yağlar, kozmetik ürünler ya da bilinçsizce kullanılan ilaçlar cilde zarar verebilir. Bu yüzden saçkıran tedavisinde mutlaka uzman bir dermatolog görüşü alınmalıdır.

        SAÇKIRAN BULAŞICI MIDIR?

        Saçkıran bulaşıcı değildir ve doğrudan fiziksel hastalığa yol açmaz. Ancak özellikle görünümdeki değişiklikler nedeniyle duygusal olarak yıpratıcı olabilir. Kişinin özgüveni azalabilir ve sosyal ilişkileri olumsuz etkilenebilir.

        BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Saçkıran genellikle saçlı deride ortaya çıkan yuvarlak, para büyüklüğünde dökülme alanlarıyla kendini gösterir. Bu dökülmelerin bazı temel belirtileri şunlardır:

        Bölgesel Saç Dökülmesi: İlk belirti genellikle yuvarlak, net sınırlı saçsız alanlardır.

        Pürüzsüz Cilt Görünümü: Dökülen bölgede cilt genellikle sağlıklı ve düzgündür; kızarıklık, yara ya da pullanma gözlenmez.

        REKLAM

        Kaş, Kirpik ve Sakalda Dökülme: Dökülme sadece saçlı deride değil, kaş, kirpik, sakal ve vücut kıllarında da görülebilir.

        Tırnak Problemleri: Tırnaklarda çukurlaşma, kırılganlık, beyaz lekeler ve yüzey bozuklukları ortaya çıkabilir.

        Asimetrik Dağılım: Dökülme alanları genellikle düzensizdir ve farklı bölgelerde aynı anda başlayabilir.

        Saç Köklerinde Hassasiyet: Bazı hastalar dökülme başlamadan önce saç köklerinde karıncalanma veya hafif yanma hissedebilir.

        Yeni Çıkan Saçların Rengi: Yeniden çıkan saçlar bazen beyaz veya gri renkte olabilir.

        SAÇKIRANIN SEBEPLERİ

        Saçkıranın kesin nedeni bilinmemekle birlikte birçok tetikleyici unsurdan söz edilebilir:

        - Genetik Yatkınlık

        - Stres ve Travmatik Olaylar

        - Otoimmün Hastalıklar (Tiroid rahatsızlıkları, diyabet, romatoid artrit vb.)

        REKLAM

        - Beslenme Yetersizlikleri

        - Viral Enfeksiyonlar ve Hormonel Dengesizlikler

        - Çevresel Faktörler

        Hastalık, her yaştan kişide görülebilir ancak genellikle ergenlik ve genç erişkinlik dönemlerinde daha sık rastlanır.

        SAÇKIRAN TÜRLERİ

        Saç dökülmesinin yaygınlığına ve şekline göre saçkıran farklı türlerde sınıflandırılır:

        ALOPESİ AREATA

        Madeni para büyüklüğünde tek veya çoklu dökülme alanlarıyla karakterizedir.

        ALOPESİ TOTALİS

        Tüm kafa derisindeki saçların tamamen dökülmesidir.

        ALOPESİ UNİVERSALİS

        Saç, kaş, kirpik, sakal ve vücut kıllarının tamamının dökülmesi durumudur.

        DİFFÜZ ALOPESİ AREATA

        Kadın ve erkek tipi saç dökülmesine benzer, saçlı derinin genelinde incelme olur.

        REKLAM

        ALOPESİ OFİAZİS

        Saç dökülmesi kafa derisinin yan ve arka bölgelerinde bant şeklinde görülür.

        NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        Saçkıran teşhisi dermatologlar tarafından genellikle fiziksel muayene ile konur. Gerekirse şu yöntemler de kullanılabilir:

        Dermatoskopi: Saç köklerinin detaylı incelenmesi

        Kan Testleri: Altta yatan otoimmün hastalıklar veya eksikliklerin tespiti

        Biyopsi: Şüpheli durumlarda saçlı deriden küçük bir doku alınabilir

        TEDAVİ YÖNTEMLERİ

        Saçkıran için tek ve kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Tedavi, hastalığın yaygınlığına, süresine ve kişinin sağlık geçmişine göre kişiselleştirilir. Uygulanabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

        - Topikal Kortikosteroidler (krem, losyon, sprey şeklinde)

        - Steroid Enjeksiyonları (özellikle küçük dökülme alanlarında)

        REKLAM

        - Ağızdan Kortikosteroidler (yaygın saç dökülmesinde)

        - İmmün Sistem Baskılayıcılar (Siklosporin, Metotreksat, Azotioprin gibi)

        - Fototerapi (ışık tedavisi)

        Bazı hastalarda saçlar tedavisiz bir şekilde de tekrar çıkabilirken, bazılarında ise dökülme kalıcı hale gelebilir. Tırnak tutulumu ve hastalığın uzun süre devam etmesi, tedavide daha dirençli seyir gösterebilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!
        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!