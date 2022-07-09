Saçkıran bitkisel tedavi yolları! 0:00 / 0:00

Genel olarak 40 yaş ve altı kadın ve erkeklerde meydana gelen saç kıran hastalığı cilt hastalıklarından biridir. Saç derisinde ani bir şekilde meydana gelen saç kıran hastalığında yuvarlak dökülmelerin oluşması kişileri psikolojik olarak da olumsuz etkiler. Bu kapsamda ilaç tedavilerinin yanı sıra saç kıran hastalığı ile mücadele eden kişiler bitkisel tedavi yöntemlerini de merak eder. Peki, saç kıran hastalığı için evde uygulanabilecek bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir?

Saçkıran Tedavisi

Saç kıran tedavi edilebilir hastalıklardan biridir. Ancak bazı kişilerde saç kıran tedavisi olumlu sonuç vermez. Buna rağmen saç kıran hastalığı meydana geldikten sonra uzman hekim kontrolünün aksatılmaması gerekir. Doktor kontrolünde streoid kremler ve kortizon ilaçlar kullanılabilir. Krem ve merhemlerden sonuç alınmaz ise kişilere enjeksiyonla lokal olarak ilaç tedavisi uygulanır.

Saçkıran Doğal Tedavi Yöntemleri

Saç kıran hastalığında tıbbi tedavi yollarının yanı sıra doğal tedavi yöntemleri de merak edilir. Bu yüzden saçkıran evde nasıl tedavi edilir? sorusu, saçkıran hastalığı ile mücadele eden kişilerin en çok araştırıldığı konulardan biridir. Saçkıran için evde bitkisel ürünlerden kremler yapılarak tedavi uygulanabilir.

Evde Saçkıran Doğal Tedavi Yolları

Evde saç kıranın iyileşmesi için uygulanan doğal tedavi yolları şunlardır:

Sarımsak: Saçkıran tedavisinde ilk akla gelen doğal tedavi yöntemi sarımsaktır. Sarımsak saçkıran tedavisinde direkt olarak dökülmenin meydana geldiği bölgeye sürülmektedir. Bunu yanı sıra ezilen sarımsak zeytinyağı ile ezilerek de saçkıranın gerçekleştiği bölgeye sürülür. Bu uygulama gece uyumadan önce yapılır ve sabaha kadar bekledikten sonra durulanır. Uygulamanın süresi önemlidir. En fazla 2 hafta uygulanması önerilen bu doğal yöntem hafta 2 ya da 3 kez yapılmalıdır.

Hindistan cevizi yağı: Doğal hindistan cevizi yağı ile saçkıranın olduğu bölgeye 1 hafta boyunca masaj yapılması, dökülen bölgede yeniden saç çıkmasına yardımcı olabilir.

Pek çok cilt hastalığına iyi gelen aloe vera jeli saç kırana da iyi gelir.

Antioksidan ve C vitamini deposu olan greyfurt meyvesinin ılık su ile karıştırılarak saçkıran olan bölgeye sürülmesi yeniden saç çıkmasında yardımcı olabilir.

Zerdeçal: Alternatif tıbbın vazgeçilmezi olan zerdaçal saçkıran için de oldukça faydalıdır. Zerdeçal kökünü ezdikten sonra zerdeçal yağı ile karıştırın ve az su ile karıştırın. Ardından saçkıranlı bölgeye sürerek 20 dakika bekletin ve sabunlu su ile temizleyin. Zerdeçal kürünü günde iki kere yeniden saç çıkana kadar uygulayabilirsiniz.

Limon otu yaprağı: Limon otu yapraklarını ezerek elde ettiğiniz macun kıvamındaki içeriği saçkıranlı bölgeye direkt olarak sürebilirsiniz.

Tuz: Tuz da saçkıran için uygulanan bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Bunun için sıcak su içerisine bir miktar tuzu döktükten sonra pamuk ile ihtiyaç duyulan bölgeye bu tuzlu suyu sürebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra bölgeyi ılık su ile temizleyebilirsiniz.

Sarımsak Saçkıran Tedavisi İçin Faydalı Mı?

Sarımsak saçkıran için faydalı bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yüzden sarımsağı ezerek zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra saçkıran oluşan bölgeye sürebilirsiniz.