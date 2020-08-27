AA

Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı'nı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5,24 hektarlık bölüm de riskli alan olarak ilan edildi.

SADAĞI KANYONU

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Sadağı Kanyonu, sarp kayalıkları, sıcak su kaynağı, kaya hamamı ve şelalesiyle her yıl binlerce kişi tarafından geziliyor.

Roma İmparatoru Hadrianus'un avlak olarak kullanmak üzere kurduğu ilçede yer alan kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaktaki kanyonda, tahta merdivenleri aşıp bendin üzerine çıkan ziyaretçileri yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor.

Özellikle hafta sonlarını huzurlu ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenler, Uludağ'ın temiz havası, sarı ve yeşilin tonlarıyla bürünen doğanın keyfini çıkarıyor.