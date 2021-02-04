Sadakatsiz dizisinin 16. yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Her hafta yeni bölümleri ile seyircileri ekrana bağlayan Sadakatsiz dizisinde gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Son bölümde; Volkan ve Derin arasındaki gerginlik giderek artıyor! Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 16. son bölüm detayları...

SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Kanal D (@KanalD) February 3, 2021

SADAKATSİZ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep oluyor!

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.

Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?